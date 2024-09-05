إنتاج رشيد والبرلس يتجاوز 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً بـ2024-2023

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد المهندس كريم بدوي البترول والثروة المعدنية، نتائج الأعمال الجمعية العامة لشركة رشيد والبرلس عن العام المالي 2024-2023، حيث بلغ متوسط إنتاج الشركة خلال العام بلغ 222 مليون قدم مكعب غاز يومياً، بالإضافة إلى إنتاج نحو 4 آلاف برميل متكثفات يومياً.

واستعرض محمد سمير رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أنه تم التركيز على تحديث وإعادة بناء نماذج حقول إنتاج غاز البرلس من أجل دعم الفهم الكامل لخصائص المكامن وسلوكها وتحديد استراتيجية الإنتاج منها، وخاصة حقول (المرحلة 9 – ب) التي تساهم مساهمة أساسية في الإنتاج.

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وبالنسبة للفرص الجديدة (المرحلة الحادية عشرة)، تم إجراء تقييم شامل للإحتياطي بالتعاون مع الشركاء واعتماد التقييمات الحجمية له، وأيضاً التخطيط لحفرها عقب الانتهاء من مشروع تنمية المرحلة العاشرة مباشرة، والتي تم الانتهاء من حفر أول بئرين بالمشروع.

ومن المتوقع أن تصل معدلات إنتاج المرحلة العاشرة (ثلاثة آبار) إلى 160 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك بعد التغلب على الصعوبات الفنية والتجارية التي واجهت تنفيذ المشروع، من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات المتاحة، مما شجع الشركاء (شل وبتروناس) لتطبيق ذات النهج في مشروع تنمية المرحلة الحادية عشرة، والإسراع بوضعه على الإنتاج بمعدلات تقدر بحوالي 150 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتقدر استثمارات المرحلتين بـ575 مليون دولار.