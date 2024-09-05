ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 13 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس، دون التوقعات بزيادتها 26 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز بلغ 3.347 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 6.6% أو نحو 208 مليارات قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 10.7% أو نحو 323 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.024 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641700
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