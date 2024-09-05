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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بأقل من التوقعات

9/5/2024 2:57:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 13 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس، دون التوقعات بزيادتها 26 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز بلغ 3.347 تريليون قدم مكعبة، ويزيد بنسبة 6.6% أو نحو 208 مليارات قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات أعلى بنسبة 10.7% أو نحو 323 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 3.024 تريليون قدم مكعبة.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108641700

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