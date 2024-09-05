مخزونات النفط في الولايات المتحدة تنخفض بأكثر من المتوقع

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط التجارية تراجعت بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.
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وفي حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 800 ألف برميل، تراجع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 400 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641698
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