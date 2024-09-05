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مخزونات النفط في الولايات المتحدة تنخفض بأكثر من المتوقع

9/5/2024 2:57:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط التجارية تراجعت بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.

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وفي حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 800 ألف برميل، تراجع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 400 ألف برميل.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108641698

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