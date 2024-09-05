مخزونات النفط في الولايات المتحدة تنخفض بأكثر من المتوقع

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من أغسطس.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، اليوم الخميس، أن مخزونات النفط التجارية تراجعت بمقدار 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية “المركزى”: التضخم سيستقر حول معدلاته الحالية حتى الربع الرابع

وفي حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 800 ألف برميل، تراجع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 400 ألف برميل.

المصدر: