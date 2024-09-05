سهم جيت بلو يقفز 8% ليقود مكاسب قطاع الطيران الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“جيت بلو” خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما أعلنت شركة الطيران زيادة تقديراتها للأداء المالي في الربع الثالث، مع تعزيز قدراتها الاستيعابية، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء قطاع الطيران الأمريكي.
وصعد سهم الشركة“JBLU” بنسبة 8.25% إلى 5.45 دولار في تمام الساعة 06:07 مساءً بتوقيت القاهرة، ليقود مكاسب شركات الطيران الأمريكية.
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وارتفعت أسهم“فرونتير- Frontier” بنسبة 6.30%، و”يونايتد إيرلاينز” بنسبة 3.85%، و”أمريكان إيرلاينز” بنسبة 3.10%، و”سبيريت إيرلاينز” بنسبة 2%، و”ساوث ويست إيرلاينز” بنسبة 1.40%، و”دلتا إيرلاينز” بنسبة 1.20%.
وقالت“جيت بلو” إنها تتوقع الآن أن تنخفض إيراداتها بنسبة تتراوح بين 2.5% و1% عن العام الماضي، مقارنة بتوقعات سابقة بانخفاض يتراوح بين 1.5% و5.5%.
وأضافت شركة الطيران أن الإيرادات والحجوزات الشهرية في الربع الحالي تحسنت أيضًا بفضل المكاسب غير المتوقعة من الاضطرابات التي عصفت بشركات الطيران الأخرى.
وذكرت أن سعر جالون الوقود من المتوقع أن يتراوح بين 2.70 و2.80 دولار للربع الثالث، وهو أقل من 2.82 إلى 2.97 دولار التي توقعتها الشركة في السابق.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641697
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