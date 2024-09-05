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سهم جيت بلو يقفز 8% ليقود مكاسب قطاع الطيران الأمريكي

9/5/2024 2:57:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“جيت بلو” خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما أعلنت شركة الطيران زيادة تقديراتها للأداء المالي في الربع الثالث، مع تعزيز قدراتها الاستيعابية، وهو ما انعكس بالإيجاب على أداء قطاع الطيران الأمريكي.

وصعد سهم الشركة“JBLU” بنسبة 8.25% إلى 5.45 دولار في تمام الساعة 06:07 مساءً بتوقيت القاهرة، ليقود مكاسب شركات الطيران الأمريكية.

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وارتفعت أسهم“فرونتير- Frontier” بنسبة 6.30%، و”يونايتد إيرلاينز” بنسبة 3.85%، و”أمريكان إيرلاينز” بنسبة 3.10%، و”سبيريت إيرلاينز” بنسبة 2%، و”ساوث ويست إيرلاينز” بنسبة 1.40%، و”دلتا إيرلاينز” بنسبة 1.20%.

وقالت“جيت بلو” إنها تتوقع الآن أن تنخفض إيراداتها بنسبة تتراوح بين 2.5% و1% عن العام الماضي، مقارنة بتوقعات سابقة بانخفاض يتراوح بين 1.5% و5.5%.

وأضافت شركة الطيران أن الإيرادات والحجوزات الشهرية في الربع الحالي تحسنت أيضًا بفضل المكاسب غير المتوقعة من الاضطرابات التي عصفت بشركات الطيران الأخرى.

وذكرت أن سعر جالون الوقود من المتوقع أن يتراوح بين 2.70 و2.80 دولار للربع الثالث، وهو أقل من 2.82 إلى 2.97 دولار التي توقعتها الشركة في السابق.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108641697

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