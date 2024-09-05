النفط يعزز مكاسبه بعد تقارير بشأن تأجيل زيادة إنتاج أوبك+

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط من مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم تراجع مخزونات الخام الأمريكي بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، وسط تقارير تفيد بتعليقالزيادة المقررة في إنتاج النفط لمدة شهرين.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 1.45% أو 1.04 دولار إلى 73.74 دولار للبرميل، في تمام الساعة 06:11 مساء بتوقيت القاهرة.

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فيما ارتفعت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.55% أو ما يعادل 1.08 دولار إلى 70.28 دولار للبرميل.

ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر في“أوبك+”، اتفق التحالف على تعليق زيادة إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا لمدة شهرين، والتي كان مقررًا العمل بها بدءًا من أكتوبر، بعد انخفاض الأسعار وسط مخاوف من هشاشة الطلب ونمو الإمدادات العالمية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط التجارية هبطت بمقدار 6.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، في مقابل توقعات بانخفاضها 600 ألف برميل، مع ارتفاع مدخلات المصافي بمقدار 36 ألف برميل يوميًا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وأشار التقرير الأسبوعي إلى استقرار إنتاج الخام الأمريكي عند 13.3 مليون برميل يوميًا، مع انخفاض واردات الخام 769 ألف برميل يوميًا إلى 5.8 مليون برميل يوميًا، وارتفاع الصادرات 85 ألف برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل يوميًا.

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