تيفاني آند كو تعتزم تقليص حجم متجرها في شنغهاي إلى النصف

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة“تيفاني آند كو – Tiffany & Co” المتخصصة في السلع الفاخرة، والتابعة لـLVMH، تقليص حجم متجرها الرئيسي في شنغهاي إلى النصف، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة بلومبرج.
يأتي ذلك وسط انخفاض مبيعات العلامات التجارية الفاخرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع توجه المتسوقين الصينيين إلى المتاجر التي تبيع السلع الفاخرة بأسعار مخفضة.
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وكانت“تيفاني آند كو” قد افتتحت متجرها المكون من طابقين في“هونج كونج بلازا – Hong Kong Plaza“في أواخر عام 2019.
وشهدت Tiffany أيضًا رحيل عدد من موظفيها مؤخرًا بسبب الانخفاض الملحوظ في العمولات التي باتوا يحصلون عليها.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641694
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