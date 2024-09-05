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تيفاني آند كو تعتزم تقليص حجم متجرها في شنغهاي إلى النصف

9/5/2024 2:57:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم شركة“تيفاني آند كو – Tiffany & Co” المتخصصة في السلع الفاخرة، والتابعة لـLVMH، تقليص حجم متجرها الرئيسي في شنغهاي إلى النصف، بحسب ما أفادت مصادر لوكالة بلومبرج.

يأتي ذلك وسط انخفاض مبيعات العلامات التجارية الفاخرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع توجه المتسوقين الصينيين إلى المتاجر التي تبيع السلع الفاخرة بأسعار مخفضة.

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وكانت“تيفاني آند كو” قد افتتحت متجرها المكون من طابقين في“هونج كونج بلازا – Hong Kong Plaza“في أواخر عام 2019.

وشهدت Tiffany أيضًا رحيل عدد من موظفيها مؤخرًا بسبب الانخفاض الملحوظ في العمولات التي باتوا يحصلون عليها.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108641694

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