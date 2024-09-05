البنك المركزى المصرى يقرر تثبيت الفائدة على الجنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

موضوعات“المركزى”: التضخم سيستقر حول معدلاته الحالية حتى الربع الرابع “المركزى”: مؤشرات على تسارع نمو الاقتصاد المصرى بالربع الأخير من العام المالى الماضى الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة للجلسة الرابعة على التوالي

وقال البنك إن هذا القرار جاء انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.