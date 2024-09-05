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البنك المركزى المصرى يقرر تثبيت الفائدة على الجنيه

9/5/2024 2:57:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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وقال البنك إن هذا القرار جاء انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

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