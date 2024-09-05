البنك المركزى المصرى يقرر تثبيت الفائدة على الجنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
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وقال البنك إن هذا القرار جاء انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
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