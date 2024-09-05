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الصين تعفي 33 دولة أفريقية من الرسوم الجمركية - جريدة البورصة

9/5/2024 2:57:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية استقرار فائدة الرهن العقاري في أمريكا مع ترقب تقرير الوظائف الشهري

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس أن بلاده ستمنح جميع الدول الأقل نمواً على مستوى العالم، والتي تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينها 33 دولة أفريقية، إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية.

وأكد شي – في كلمته خلال الافتتاح الرسمي لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) 2024 – أن هذه الخطوة تجعل من الصين أول دولة نامية كبرى وأول اقتصاد كبير يتخذ هذا الإجراء؛ مما سيسهم في تحويل السوق الصينية الضخمة إلى فرصة كبيرة لأفريقيا، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

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