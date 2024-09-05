الصين تعفي 33 دولة أفريقية من الرسوم الجمركية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية استقرار فائدة الرهن العقاري في أمريكا مع ترقب تقرير الوظائف الشهري
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس أن بلاده ستمنح جميع الدول الأقل نمواً على مستوى العالم، والتي تربطها بها علاقات دبلوماسية، من بينها 33 دولة أفريقية، إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية.
وأكد شي – في كلمته خلال الافتتاح الرسمي لقمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) 2024 – أن هذه الخطوة تجعل من الصين أول دولة نامية كبرى وأول اقتصاد كبير يتخذ هذا الإجراء؛ مما سيسهم في تحويل السوق الصينية الضخمة إلى فرصة كبيرة لأفريقيا، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.
MENAFN05092024000202011048ID1108641692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.