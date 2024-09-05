الأردن: الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات قياسية تقدر بـ20 مليار دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف محافظ الأردني عادل شركس، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عند مستوى 20 مليار دولار حتى نهاية أغسطس من العام الحالي.

وقال شركس، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني ويغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهرا.

موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية استقرار فائدة الرهن العقاري في أمريكا مع ترقب تقرير الوظائف الشهري

يأتي ذلك فيما يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (26) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الخميس.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 سبتمبر 2027، مشيرة إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 8 سبتمبر 2024.

وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.4 مليار دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى أغسطس الماضي.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية“الخزينة والسندات” التي تصدرها الشركات.

فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.