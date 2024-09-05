الأردن: الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات قياسية تقدر بـ20 مليار دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف محافظ البنك المركزي
الأردني عادل شركس، أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عند مستوى 20 مليار دولار حتى نهاية أغسطس من العام الحالي.
وقال شركس، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن هذا المستوى من الاحتياطيات يعزز الثقة بالاقتصاد الأردني ويغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهرا.
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يأتي ذلك فيما يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (26) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الخميس.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 8 سبتمبر 2027، مشيرة إلى أن تاريخ التسوية يوافق الأربعاء 8 سبتمبر 2024.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن اقتراض الحكومة، أكثر من 4.4 مليار دينار، كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام 2024 وحتى أغسطس الماضي.
وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية“الخزينة والسندات” التي تصدرها الشركات.
فيما تعتبر أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعاً وشراء.
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