Friday, 06 September 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المالية تعلن نتائج طرحها أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - جريدة البورصة

9/5/2024 2:57:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية نتائج طرحها لأذون الخزانة آجال 182 و364 يوما بقيمة 55 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يومًا بلغ 29.256%، فيما بلغ أعلى عائد 29.349%، وسجل أقل عائد 29.009%.

موضوعات متعلقة “المركزى”: مؤشرات على تسارع نمو الاقتصاد المصرى بالربع الأخير من العام المالى الماضى احتياطى النقد الأجنبى لمصر يزيد 108 ملايين دولار فى أغسطس مصر وتركيا توقعان مُذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات

كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يومًا 26.246%، في حين سجل أعلى عائد 26.25%، وأقل عائد 26.201%.

وأشارت إلى أنها قد طرحت اليوم أذون خزانة آجال 182 و364 يومًا، بقيم بلغت 30 و25 مليار جنيه على التوالي.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108641690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث