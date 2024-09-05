المالية تعلن نتائج طرحها أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية نتائج طرحها لأذون الخزانة آجال 182 و364 يوما بقيمة 55 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 182 يومًا بلغ 29.256%، فيما بلغ أعلى عائد 29.349%، وسجل أقل عائد 29.009%.
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كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 364 يومًا 26.246%، في حين سجل أعلى عائد 26.25%، وأقل عائد 26.201%.
وأشارت إلى أنها قد طرحت اليوم أذون خزانة آجال 182 و364 يومًا، بقيم بلغت 30 و25 مليار جنيه على التوالي.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641690
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