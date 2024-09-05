استقرار فائدة الرهن العقاري في أمريكا مع ترقب تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتبورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية الأردن: الاحتياطيات الأجنبية وصلت لمستويات قياسية تقدر بـ20 مليار دولار

استقرت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة دون تغيير خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، مع ترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس، لاستشراف آفاق السياسة النقدية.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا استقر عند 6.35% هذا الأسبوع، مقارنة بـ 7.12% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“استقرت أسعار الرهن العقاري هذا الأسبوع بينما تنتظر الأسواق صدور تقرير وظائف أغسطس المرتقب بشدة”.

وبحسب البيانات الصادرة الخميس، يعتبر سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.41%، وأقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.95%.

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