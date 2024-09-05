استقرار فائدة الرهن العقاري في أمريكا مع ترقب تقرير الوظائف الشهري - جريدة البورصة

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استقرت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة دون تغيير خلال الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، مع ترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس، لاستشراف آفاق السياسة النقدية.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا استقر عند 6.35% هذا الأسبوع، مقارنة بـ 7.12% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين:“استقرت أسعار الرهن العقاري هذا الأسبوع بينما تنتظر الأسواق صدور تقرير وظائف أغسطس المرتقب بشدة”.
وبحسب البيانات الصادرة الخميس، يعتبر سعر فائدة الرهن العقاري طويل الأجل خلال الأسبوع الجاري دون متوسط 4 أسابيع البالغ 6.41%، وأقل من متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.95%.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641689
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