المركزى: مؤشرات على تسارع نمو الاقتصاد المصرى بالربع الأخير من العام المالى الماضى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال إن المؤشرات الأولية للربع الأخير من العام المالى 2023-2024 أفادت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع.

وتوقع أن يتعافى النمو تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025 التى بدأت فى يوليو الماضى، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2024/2023.

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وأشار المركزى إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الثالث من العام المالى الماضى مقارنة بنحو 2.3% في الربع الثانى.

وأرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.