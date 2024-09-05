المركزى: مؤشرات على تسارع نمو الاقتصاد المصرى بالربع الأخير من العام المالى الماضى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال البنك المركزى
إن المؤشرات الأولية للربع الأخير من العام المالى 2023-2024 أفادت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع.
وتوقع أن يتعافى النمو تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025 التى بدأت فى يوليو الماضى، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2024/2023.
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وأشار المركزى إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الثالث من العام المالى الماضى مقارنة بنحو 2.3% في الربع الثانى.
وأرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
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