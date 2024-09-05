أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اختيار 293 مشروعًا لتحسين خدمات الطاقة الكهرومائية في 33 ولاية، والتي ستتلقى دعمًا يصل إلى 430 مليون دولار لتطوير المرافق قيد التشغيل منذ 79 عامًا في المتوسط.
وبحسب البيان المنشور الخميس، سيعمل البرنامج على تعزيز سلامة السدود وتحسين مرونة الشبكة في 215 منشأة وحماية 6 آلاف وظيفة قائمة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة وخالية من الكربون.
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وقالت وزيرة الطاقة“جينيفر جرانهولم”:“باعتبارها أقدم أشكال توليد الطاقة المتجددة، ساهمت الطاقة الكهرومائية بشكل موثوق في تزويد أمريكا بالطاقة لمدة تقارب 150 عامًا، وسيعمل تمويل اليوم على توسيع وتحديث مرافق الطاقة الكهرومائية لدينا، مع حماية آلاف الوظائف الأمريكية”.
تمثل الطاقة الكهرومائية حاليًا ما يقرب من 27% من توليد الكهرباء المتجددة في الولايات المتحدة، كما تستحوذ على 93% من إجمالي الطاقة المخزنة على نطاق المرافق.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641686
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