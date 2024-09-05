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أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية - جريدة البورصة

9/5/2024 2:57:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اختيار 293 مشروعًا لتحسين خدمات الطاقة الكهرومائية في 33 ولاية، والتي ستتلقى دعمًا يصل إلى 430 مليون دولار لتطوير المرافق قيد التشغيل منذ 79 عامًا في المتوسط.

وبحسب البيان المنشور الخميس، سيعمل البرنامج على تعزيز سلامة السدود وتحسين مرونة الشبكة في 215 منشأة وحماية 6 آلاف وظيفة قائمة، وزيادة الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة وخالية من الكربون.

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وقالت وزيرة الطاقة“جينيفر جرانهولم”:“باعتبارها أقدم أشكال توليد الطاقة المتجددة، ساهمت الطاقة الكهرومائية بشكل موثوق في تزويد أمريكا بالطاقة لمدة تقارب 150 عامًا، وسيعمل تمويل اليوم على توسيع وتحديث مرافق الطاقة الكهرومائية لدينا، مع حماية آلاف الوظائف الأمريكية”.

تمثل الطاقة الكهرومائية حاليًا ما يقرب من 27% من توليد الكهرباء المتجددة في الولايات المتحدة، كما تستحوذ على 93% من إجمالي الطاقة المخزنة على نطاق المرافق.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108641686

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