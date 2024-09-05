ارتفاع حركة المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 26.57% خلال أغسطس 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة السعودية للموانئ“موانئ” خلال شهر أغسطس لعام 2024 ارتفاعًا في حجم المُناولة بنسبة 26.57% لتصل إلى 30.527.279 طن، مقارنة بـ 24.118.698 طن في الشهر نفسه من عام 2023.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 18.76%، لتصل إلى 258.955 حاوية، مقارنة بـ 218.051 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.24%، لتصل إلى 261.288 حاوية، مقارنة بـ226.738 حاوية العام الماضي.
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وبلغ إجمالي البضائع العامة 711.111 طن، والبضائع السائبة الصلبة 4.832.305 أطنان، والبضائع السائبة السائلة 17.525.862 طن، فيما استقبلت الموانئ 422.449 رأس ماشية، بانخفاض قدره 24.27%، مقارنة بـ 557.849 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023.
كما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 685.647 حاوية، بانخفاض قدره 5.01%، مقارنة بـ 721.819 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 40.29% لتصل إلى 165.404 حاويات، مقارنة بـ 277.030 حاوية خلال عام 2023.
وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.18%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1.028 سفينة عام 2023، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 32.51%، لتصل إلى 50.345 راكب، مقارنة بـ 74.591 راكب العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 24.51%، لتصل إلى 103.416 سيارة، مقارنة بـ 83.057 سيارة العام الماضي.
يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها“موانئ” حققت خلال شهر يوليو لعام 2024 ارتفاعًا في حجم المُناولة بنسبة 9.11% لتصل إلى 27.382.403 أطنان، مقارنة بـ 25.096.888 طن في الشهر نفسه من عام 2023، كما سجلت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعا بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271.465 حاوية، مقارنة بـ 234.592 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641685
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