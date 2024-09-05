ارتفاع حركة المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 26.57% خلال أغسطس 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة السعودية للموانئ“موانئ” خلال شهر أغسطس لعام 2024 ارتفاعًا في حجم المُناولة بنسبة 26.57% لتصل إلى 30.527.279 طن، مقارنة بـ 24.118.698 طن في الشهر نفسه من عام 2023.

وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 18.76%، لتصل إلى 258.955 حاوية، مقارنة بـ 218.051 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.24%، لتصل إلى 261.288 حاوية، مقارنة بـ226.738 حاوية العام الماضي.

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وبلغ إجمالي البضائع العامة 711.111 طن، والبضائع السائبة الصلبة 4.832.305 أطنان، والبضائع السائبة السائلة 17.525.862 طن، فيما استقبلت الموانئ 422.449 رأس ماشية، بانخفاض قدره 24.27%، مقارنة بـ 557.849 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023.

كما بلغ إجمالي أعداد الحاويات المناولة 685.647 حاوية، بانخفاض قدره 5.01%، مقارنة بـ 721.819 حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 40.29% لتصل إلى 165.404 حاويات، مقارنة بـ 277.030 حاوية خلال عام 2023.

وانخفضت الحركة الملاحية بنسبة 4.18%، لتصل إلى 986 سفينة، مقارنة بـ 1.028 سفينة عام 2023، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضًا بنسبة 32.51%، لتصل إلى 50.345 راكب، مقارنة بـ 74.591 راكب العام الماضي، فيما شهدت أعداد السيارات زيادة بنسبة 24.51%، لتصل إلى 103.416 سيارة، مقارنة بـ 83.057 سيارة العام الماضي.

يُذكر أن الموانئ التي تشرف عليها“موانئ” حققت خلال شهر يوليو لعام 2024 ارتفاعًا في حجم المُناولة بنسبة 9.11% لتصل إلى 27.382.403 أطنان، مقارنة بـ 25.096.888 طن في الشهر نفسه من عام 2023، كما سجلت أعداد الحاويات الواردة ارتفاعا بنسبة بلغت 15.72%، لتصل إلى 271.465 حاوية، مقارنة بـ 234.592 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.

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