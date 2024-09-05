حرب في الضفة أيضاً بأبعاد أخطر د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News ) تأتي أحداث الضفة الغربية الأخيرة ضمن سلسة غير منقطعة من تاريخ ممتد من الاعتداء على حق الفلسطينيين، مثقل بالعنف والقتل والتدمير، قائم على روايات ملفقة ومضللة وخادعة، متحصن بدعم ومساندة غربية بريطانية –أميركية مكشوفة. مع انطلاق أكبر عملية عسكرية يشنها الاحتلال ضد الضفة الغربية منذ العام 2002، بدأت منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، سقط فيها خلال أسبوع واحد فقط 33 شهيد فلسطيني، وتخطى عدد الجرحىوالمعتقلين المئات، والعدد مؤهل للزيادة كل لحظة. وتركز هذه العملية المتواصلة بشكل أساسي على شمال الضفة الغربية، ومخيماتها، وتنتهجتدميراً واسعاً للبنى التحتية للمدن والقرى والمخيمات. ويدعي الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مدعومة من إيران وتنوي شن هجمات على أهداف في المستوطنات المقامة على أرض الفلسطينيين، ولم تقدم كعادتها أي دليل على ذلك. وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تعتبر سلطات الاحتلال منطقة الضفة الغربية اليوم منطقة قتال والجبهة الثانية الأكثر أهمية بعد قطاع غزة، وتؤكد نقلاً عن مسؤولين عسكرين إنّ العملية مستمرة وليست سوى البداية. وفي تطور متصل استعرض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي وأثناء تصاعد تلك الأحداث خارطة لفلسطين لم تظهر عليها أي من المدن الفسطينية في الضفة، أو أي إشارة للأراضي الفلسطينية، وظللت خارطة فلسطين كلها بلون مختلف عن اللون الذي ظلل به قطاع غزة والذي لون بنفس لون الظلال المستخدم للأردن. هذه ليست المرة الأولى التي يلغى فيها نتنياهو أي أثر فلسطيني من خارطة فلسطين، فقد فعلذلك أيضاً أمام دول العالم في افتتاح دورة الجميعة العامة السنوية العام الماضي، قبل أيام من أحداث السابع من أكتوبر، لكنها الأولى التي يرتبط فيها القطاع بالأردن، ويفصله عن الضفة.





تأتي أهمية تلك الخارطة التي رفعها نتنياهو بعد بدء الهجمات الحالية التي يواصل الاحتلال شنها في الضفة الغربية بتقاطعها مع دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإخلاء الضفة الغربية من أهلها، والتعامل معها كغزة باعتبارها "حربًا كاملة الأركان". وفكرة تهجير الفلسطينين عن وطنهم ليست فكرة بعيدة عن أذهان قادة وحكومات الاحتلال، فإسرائيل كيان قام في الأساس بالعنف، والتدمير، والدم، والتهجير، وطالما كانت الأردن جزء من خطةلتهجير الفلسطينيين. وطرحت فكرة التهجير ليس فقط لتهجير الفلسطينيين من الضفة وغزة، بل لتهجيرهم أيضاً من داخل الخط الأخضر، عندما طرحت كخيار في المفاوضات. بعد حرب عام 1967، وضع إيغال آلون، وزير العمل الإسرائيلي خطة تحمل اسمه تقسم من خلالها الضفة بين إسرائيل والأردن. وفي الثمانيات من القرن الماضي، اعتبر آرييل شارون أن الأردن هو فلسطين، كما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحق شامير أن وطن الفلسطينيين في الأردن. وأرجأت لجنة الخارجيّة والأمن في الكنيست مناقشة موضوع تحت عنوان الأردن هي فلسطين. وتشير المعطيات الأخيرة إلى زيادة عدد الفلسطينيين الكلي في جميع أنحاء فلسطين مقارنة باليهود، وارتفاع نسبة الزيادة السكانية لدى الفلسطينيين مقارنة باليهود، الأمر الذي سيزيد حجم الفجوة بين أعداد الطرفين لصالح الفلسطينيين، وهو ما يمس مباشرة مستقل كيان الاحتلال واستمراره من وجهة نظر قادته. قد يفسر ذلك الواقع، والهدف الممتد للاحتلال، إعادة طرح وبروز فكرة التهجير مرة أخرى خلال الحرب الجارية في غزة حالياً على لسان قادة الاحتلال، الأمر الذي يرفع سؤالاً كبيراً حول مدى إمكانية التفكير فيها للضفة الغربية، وهي المنطقة التي يحاول الاحتلال ضمها منذ احتلاله لها في العام 1967، وتصاعد ذلك بشكل جلي بعد اتفاق أوسلو، ووصل لمستوى خطير مع وصول حكومة نتنياهو اليمينية الحالية للسلطة.





لا يمكن فصل التطورات الحاصلة اليوم في الضفة عن تصعيد الاحتلال الذي بدأ مع أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي. ففي أكبر حصيلة تبلغها الضفة منذ أكثر من عقدين، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية فقط منذ ذلك الوقت لـ 682 شهيدًا، وأكثر من 6000 جريح، وتخطى عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الـ 10 ألاف، يعانون أصنافاً من العذاب الذي تخطى في وصفه ذلك التي شاع في سجن أبو غريب، اذ بلغ عن حالات لقتل واغتصاب وتعذيب وحشي في صفوفهم.كما لا يمكن عزل ذلك عن تطورات الحرب في غزة، وإصرار نتنياهو على مواصلتها، وعدم استجابته لنداءات الشارع الإسرائيلي، الذي يتصاعد احتجاجه يوماً بعد يوم، مطالباً حكومته بعقد صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار في غزة. ويتحصن نتنياهو، الذي لا يريد أن يترك الحكم، بتحالفه اليميني المتطرف، الذي يضمن له استقرار حكومته، والأغلبية في الكنيست. كما يضمن بقاء جبهات الحرب مفتوحة واستمرار التصعيد بقاء الحكومة الحالية على رأس عملها، دون مساءلة أو محاسبة.





ويمكن اعتبار توجهات نتنياهو للتعامل مع غزة مؤشراً لطريقة تفكيره تجاه الضفة. ورغم عدم كشفه عن خطة واضحة تجاه غزة، إلا أن تصريحاته المبعثرة تدلل عليها، فأكد على أن القطاع سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيليةبعد الحرب، مع تعين حاكم أو مسؤول لغزة، وبقاء القطاع منزوع السلاح، مع مواصلة حرية العمل العسكري فيه، والتحكم والسيطرة على حدود القطاع معمصر، والسماح بالتدخل الدولي أو الإقليمي الإنساني، الذي يرفع عنه حمل تحمل مسؤولية وتبعات التدمير الذي أحدثه في القطاع أولاً والاحتلال بعد ذلك، مع السماح بإعادة تأهيل القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية. ولا يمكن أن نغفل التصريحات التي جاءات في بداية الاعتداء على غزة حول تهجير الفلسطينيين منها، وحملة التدمير الواسعة التي يشنها الاحتلال على مدار أشهرها الـ 11 لتحويلها لمكان غير قابل للحياة.





كما لا يمكن تجاهل موقف نتنياهو وحكومته من السلطة الفلسطينية، فرغم التفاهمات والتنسيق المفترض مع السلطة، وفق ما أرسته اتفاقية أوسلو، والتي ربطت عمل السلطة جوهرياً بسلطات الاحتلال، الا أن نتنياهو يتعمد تجاهل السلطة وعزلها عن صدارة الأحداث، بدأ ذلك مع صعوده وحكومته للحكم نهاية العام 2022، وبات ذلك واضحا بعد أحداث السابع من أكتوبر، ووصل ذروتهبعد اجتياح الضفة الحالي. قد يعكس مقال كتبه دنيس روس مؤخراً، ويحمل رسالة عن السلطة الفلسطينية، توجهاً مهماً لحكومة نتنياهو والإدارة الأميركية. وروس يهودي أميركي ويؤمن بالصهيونية، ودبلوماسي سابق، وطالما انخرط بالتنسيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين في إدارات متعددة، ويعمل حالياً في مراكز تفكير أميركية قريبة من إسرائيل. وجه روس في مقاله الأخير اتهام مباشر لدبلوماسيين فلسطينيين بدعم "الإرهاب"، بعد أن قام بتتبع تصريحاتهم ومواقعهم للتواصل الاجتماعي. لا يأتي وقت نشر المقال عبثاً، فقد جاء خلال العملية الحالية للاحتلال في الضفة، كما أن شكل المقال مقصود، والذي يوحي بأنه ليس مقال للرأي بقدر كونه بحث وتتبع للمعلومات، ولا يخرج انتشاره وترجمته لعدة لغات عن ذات السياق المقصود له. تأتي حساسية المقال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، في أن روس تتبع تصريحات أعلى مسؤولين في وزراة الخارجية، الذين يمثلون سياسة السلطة الرسمية على الصعيد الدولي، كما أن وزير الخارجية الفلسطيني هو ذاته رئيس الوزراء الفلسطيني الأمر الذي يزيد من حساسية الموقف. ومن المفيد هنا لفت النظر لقضية طالما شغلت الرأي العام الفلسطيني وحذر منها، والمتعلقة بطبيعة التعينات للمناصب الحساسة، التي تتطلب مراعاة خاصة، في وضع فلسطيني خاص جداً. وهنا يبرز السؤال، هل يأتي توجه نتنياهو وحكومته تجاه عزل السلطة الفلسطينية، بالتقاطع مع مقاربته التي تخلت عن ترسيخ حالة الانقسام بين السلطة وحركة حماس، أو بين الضفة وغزة، فقرر القضاء على حماس في غزة، والتخلص من السلطة في الضفة؟ وإن كان ذلك صحيحاً فما هو المخطط المحتمل المجهز بدلاً من ذلك؟





ليس من المفهوم كيف يمكن أن يتم شن حرب على الضفة الغربية كغزة، فالضفة تقع بالكامل تحت السيطرة الاسرائيلية، ومقسمة الأوصال، ومدنها وقراها محاطة بالمستوطنات والمواقع العسكرية والحواجز والبوابات الحديدية، مراقبة شوارعها وأزقتها بالكاميرات، ويخضع أثيرها لتتبع، وكل فرد فيها معروف لدى قوات الاحتلال، الأمر الذي يفسر صعوبة الحركة والعمل بحرية. إلا انه من المفيد مراجعة بعض الحقائق التي تتعلق بنتنياهو كرئيس للحكومة، الذي اعتبر في العام 1995 أن "دولة لمنظمة التحرير يمكن أن تقام على بعد 15 كيلومتراً من شواطئ تل أبيب ستشكل خطراً مميتاً مباشراً على الدولة اليهودية"، وأكد مروراً وتكرارا أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية". ويمكن ربط ذلك بسياسة نتنياهو وحكومته بعد وصولهم للحكم نهاية العام 2022، وتتبع سياستهم، التي نقلت سياسة الضم الزاحف، والقائمة على أساس التوسع الاستيطاني، وتقوية المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس لحد المواجهة والتصريح، والتي اعتبرتها منظمة "ييش دين" الإسرائيلية أنها قد تؤدي لقمع وتشريد الفلسطينيين. وفي غياب الضغوط الدولية المنسقة، وخاصة الضغوط الأميركية، على نتنياهو للحصول على وقف إطلاق النار وإنهاء الهجوم الإسرائيلي الجديد على الضفة الغربية، فمن المرجح أن يخرج الوضع عن السيطرة.











