احتياطى النقد الأجنبى لمصر يزيد 108 ملايين دولار فى أغسطس

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنحو 108 ملايين دولار فى أغسطس الماضى، ليصل إلى 46.5 مليار دولار،، وفق المصرى.

ونمت احتياطيات الذهب 3.8% على أساس شهرى، ووصلت إلى 10.2 مليار دولار الشهر الماضى، مقابل 9.8 مليار دولار فى يوليو.

موضوعات“المركزى”: مؤشرات على تسارع نمو الاقتصاد المصرى بالربع الأخير من العام المالى الماضى “المالية” تعلن نتائج طرحها أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه المصرى يقرر تثبيت الفائدة على الجنيه

وعادت أرصدة الاحتياطى من العملات الأجنبية للنمو على أساس شهرى خلال أغسطس الماضى بنحو 11 مليون دولار، بعدما انخفضت 1.5% فى يوليو الماضى.