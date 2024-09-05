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احتياطى النقد الأجنبى لمصر يزيد 108 ملايين دولار فى أغسطس

9/5/2024 2:06:09 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنحو 108 ملايين دولار فى أغسطس الماضى، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، مقابل 46.4 مليار دولار فى يوليو ، وفق البنك المركزى المصرى.

ونمت احتياطيات الذهب 3.8% على أساس شهرى، ووصلت إلى 10.2 مليار دولار الشهر الماضى، مقابل 9.8 مليار دولار فى يوليو.

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وعادت أرصدة الاحتياطى من العملات الأجنبية للنمو على أساس شهرى خلال أغسطس الماضى بنحو 11 مليون دولار، بعدما انخفضت 1.5% فى يوليو الماضى.

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