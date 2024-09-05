احتياطى النقد الأجنبى لمصر يزيد 108 ملايين دولار فى أغسطس

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنحو 108 ملايين دولار فى أغسطس الماضى، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، مقابل 46.4 مليار دولار فى يوليو
، وفق البنك المركزى
المصرى.
ونمت احتياطيات الذهب 3.8% على أساس شهرى، ووصلت إلى 10.2 مليار دولار الشهر الماضى، مقابل 9.8 مليار دولار فى يوليو.
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وعادت أرصدة الاحتياطى من العملات الأجنبية للنمو على أساس شهرى خلال أغسطس الماضى بنحو 11 مليون دولار، بعدما انخفضت 1.5% فى يوليو الماضى.
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