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أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والغرير

9/5/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الخميس)، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد محمد سعيد الكندي في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف حفيده محمد عبد الله سعيد الكندي، على كريمة محمد بن عبد الله بن أحمد الغرير.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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