أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والغرير

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الخميس)، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد محمد سعيد الكندي في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف حفيده محمد عبد الله سعيد الكندي، على كريمة محمد بن عبد الله بن أحمد الغرير.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN05092024000110011019ID1108640699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.