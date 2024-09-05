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ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية لمصر في أغسطس

9/5/2024 9:25:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية من النقد الأجنبي خلال أغسطس الماضي بنحو 109 ملايين دولار.

وأوضح المركزي في بيان أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس مقابل 46.488 مليار دولار في نهاية يوليو السابق عليه.

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