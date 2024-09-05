ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية لمصر في أغسطس

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبية لمصر في أغسطس
التاريخ
9/5/2024 9:25:02 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية من النقد الأجنبي خلال أغسطس الماضي بنحو 109 ملايين دولار.
وأوضح المركزي في بيان أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس مقابل 46.488 مليار دولار في نهاية يوليو السابق عليه.
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