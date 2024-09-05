طرق دبي تمنح حقوق تسمية محطة مترو المشرق لشركة سوق التأمين لمدة 10 أعوام

منحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حقوق تسمية محطة مترو المشرق إلى شركة سوق التأمين، التي تعد من أكبر منصات التأمين في دولة الإمارات.

وسيتم إعادة تسمية محطة مترو المشرق بالكامل، ليصبح اسمها الجديد محطة مترو سوق التأمين، وذلك لمدة 10 أعوام. وتمتاز المحطة التي تقع ضمن الخط الأحمر لشبكة مترو دبي، بمركزها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، حيث تخدم العديد من الأفراد من مرتادي المباني التجارية والسكنية، فضلاً عن الأحياء المجاورة لها.

وبهذه المناسبة، صرح عبد المحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، قائلاً: "تحرص الهيئة دائمًا على ترسيخ شراكات ناجحة مع القطاع الخاص لما لها من دور حيوي في تحفيز النمو الاقتصادي، ويمثل هذا التعاون مع شركة سوق التأمين نموذجاً يحتذى به للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي من شأنه أن يسهم في الاستفادة من مشاريع ومبادرات الهيئة، وخلق فرص عمل في مجموعة متنوعة من المجالات، ويمهد الطريق للقطاع الخاص لدعم التوجه الحكومي في هذا الصدد.."

وأضاف كلبت: "تعتبر إمارة دبي منصة مثالية لكبرى الشركات ورواد الأعمال الراغبين في إبراز علاماتهم التجارية والترويج لها، كما تشكل محطات مترو دبي واجهة إعلانية مميزة ومتطوّرة للمؤسسات والمستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة، حيث بإمكانهم التسويق لمنتجاتهم وخدماتهم وحلولهم في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية، كما أنها تواكب تطلعاتهم الهادفة إلى تعزيز التنافسية العالمية، والازدهار بأعمالهم في دبي والدولة

عموماً، والتوسع نحو الأسواق الخارجية".



ومن جانبه عبّر أفيناش بابور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سوق التأمين، عن بالغ تقديره لمنحهم حقوق تسمية إحدى محطات مترو دبي، مشيرًا إلى أن تخصيص إحدى المحطات البارزة في دبي لشركة سوق التأمين يُعد معلماً مهماً في مسيرة الشركة. وأكد التزامهم بخدمة وحماية المجتمع الإماراتي، معبراً عن وجه التشابه بين دور المترو في ربط الناس عبر دبي ورسالة الشركة في ربط العملاء بحلول التأمين المناسبة، ما يجعل حياتهم أكثر أمانًا وسهولة. وأعرب بابور عن تطلعه للأثر الإيجابي الذي سيتركه هذا التعاون على سكان وزوار دبي.

وستعمل الهيئة اعتبارا من سبتمبر وحتى نوفمبر 2024 على تغيير اسم المحطة على اللوحات الخارجية والارشادية خارج وداخل المحطات، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية وتطبيقات الهيئة لمنظومة المواصلات العامة بالإضافة إلى تغيير الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة.



وتلفت

الهيئة انتباه مرتادي مترو دبي إلى

التغيير في اسم المحطة على الوسائط المذكورة. وخلال الفترة أعلاه، وبإمكان رواد المترو طلب المساعدة والاستفسار من فرق العمل التابعة للهيئة في المحطات في حالة الحاجة لأي توضيح.



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