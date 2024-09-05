بعد تألقه اللافت.. هل يصبح محمد صلاح نجم الشهر في الدوري الإنجليزي؟

أعلن الاتحاد الإنجليزي عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الشهر في الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس، والتي شهدت وجود عدد من النجوم الذين تألقوا في الجولات الأولى من الموسم الجديد.



ومن أبرز الأسماء التي تزينت القائمة، النجم المصري محمد صلاح، الذي واصل تقديم عروضه القوية مع فريقه ليفربول.

تواجد صلاح ضمن نخبة الدوري الإنجليزي

صلاح، الذي بات أحد أعمدة ليفربول الرئيسية منذ انضمامه إلى الفريق، أبدع خلال شهر أغسطس بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر، ليساهم بشكل مباشر في نتائج فريقه الإيجابية.



وتأمل جماهير الريدز أن يواصل النجم المصري تألقه وأن يُتوج مجهوداته بحصد الجائزة.

منافسة شرسة مع كبار النجوم

إلى جانب صلاح، ضمت القائمة عددًا من أبرز اللاعبين في البريميرليغ الذين قدموا مستويات مبهرة في الشهر الأول من الموسم.



إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يواصل هوايته في تسجيل الأهداف، يتواجد في القائمة بفضل أدائه الحاسم مع فريقه، كما يظهر بريان مبويمو لاعب برينتفورد، والذي خطف الأنظار بأدائه الرائع.

ومن أرسنال، يبرز الحارس رايا والنجم المتألق بوكايو ساكا، إلى جانب مهاجم برايتون داني ويلبيك، الذي بدأ الموسم بقوة.



وشملت قائمة المرشحين أيضًا كول بالمر لاعب تشيلسي وأونانا من أستون فيلا، مما يعكس تنوع المواهب المتألقة في مختلف الفرق.

صدارة مشتركة بين ليفربول والسيتي

حتى الآن، يتقاسم ليفربول ومانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد تحقيقهما العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات.



ويأمل الفريقان في الحفاظ على زخم الأداء القوي والمنافسة على القمة.

وستُعلن نتائج التصويت على جائزة لاعب الشهر قريبًا، ويترقب عشاق كرة القدم الإعلان عن الفائز في هذا السباق المحموم بين نجوم البريميرليغ.

صلاح وهالاند: مواجهة محتدمة بين صانع الألعاب وهداف البريميرليغ

حتى الآن في موسم 2024/2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب محمد صلاح 3 مباريات بمجموع 263 دقيقة.

وسجل صلاح 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، مما يضعه بمعدل مساهمة هدفية عالية تبلغ 2.05 هدف/تمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة​.

أما إيرلينج هالاند، لعب أيضًا 3 مباريات، بمجموع 270 دقيقة.

سجل هالاند 7 أهداف لكنه لم يصنع أي تمريرات حاسمة حتى الآن في هذا الموسم، مما يجعله في صدارة هدافي الدوري بمعدل 2.33 هدف لكل 90 دقيقة​.