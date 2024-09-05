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قبل أيام من السوبر.. الهلال والاتحاد في ملعب جديد والجماهير تنتظر القمة

9/5/2024 9:13:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقرر نقل مباراة القمة بين الهلال والاتحاد، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، من ملعب "المملكة أرينا" إلى استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" في العاصمة الرياض.

يأتي هذا التغيير نتيجة عدم جاهزية ملعب "المملكة أرينا"، الذي كان من المفترض أن يستضيف اللقاء المرتقب.

منافسات دوري روشن.. استعدادات ونتائج

انطلق دوري روشن السعودي في أغسطس الماضي، حيث أُقيمت جولتان حتى الآن، وشهدت تحقيق كل من الهلال، الاتحاد، القادسية، والاتفاق العلامة الكاملة، ما يعزز من توقعات قوية للقمة المرتقبة بين الهلال والاتحاد، التي تُعد واحدة من أبرز مواجهات الدوري السعودي.

توقيت المباراة وتداعياتها

تُقام مباراة الهلال والاتحاد السبت 21 سبتمبر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأتي هذه المباراة قبل 6 أيام فقط من موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التي ستُقام على استاد "المملكة أرينا" يوم 27 سبتمبر، مما أثار التساؤلات حول استعداد الملعب لاستضافة المباراتين.

تأكيدات المصادر

بحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية، جاء نقل المباراة بسبب عدم جاهزية "المملكة أرينا"، ما أجبر المنظمين على التوجه نحو "الملز" كبديل مؤقت.

يُتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، نظراً للأهمية الكبيرة للفريقين والمنافسة القوية على صدارة الدوري.

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