نيران صديقة تهدي البحرين فوزاً مثيراً على أستراليا في التصفيات الآسيوية

حقق البحرين فوزاً ثميناً على مضيفه الأسترالي بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس شهد لحظات مثيرة حتى الدقيقة الأخيرة، حيث جاء الهدف الوحيد عبر نيران صديقة من المدافع الأسترالي هاري سوتر، الذي حول عرضية عبدالله الخلاصي إلى شباك فريقه في الدقيقة 89.

تفاصيل المباراة

منتخب البحرين المباراة بتشكيلة متوازنة ركزت على تأمين الدفاع والانطلاق في هجمات مرتدة سريعة.



من جانبه، حاول المنتخب الأسترالي الضغط منذ بداية المباراة لتحقيق التقدم أمام جماهيره، لكنه واجه صلابة دفاعية كبيرة من البحرين.

مع استمرار الضغط الأسترالي، اعتمد منتخب البحرين على الكرات العرضية، وجاء هدف الفوز القاتل عندما أرسل عبدالله الخلاصي كرة عرضية اصطدمت بسوتر لتسكن الشباك، مانحةً البحرين 3 نقاط مهمة في بداية مشوار التصفيات.

بعد هذا الانتصار، يستعد المنتخب البحريني لمباراته المقبلة ضد اليابان، وهي مواجهة صعبة تنتظره على أرضه.



في المقابل، يسعى المنتخب الأسترالي للتعويض عندما يواجه إندونيسيا في الجولة الثانية.

التشكيلة الأساسية لمنتخب البحرين

بدأ المنتخب البحريني المباراة بتشكيل ضم كلاً من:



مهدي عبدالجبار في حراسة المرمى، محمد مرهون، علي مدن، كميل الأسود، علي حرم، عباس العصفور، إيمانويل، أمين بن عدي، السيد مهدي باقر، عبدالله الخلاصي، وإبراهيم لطف الله.

وأثبت منتخب البحرين أنه قادر على تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، رغم صعوبتها، وهو ما يرفع من سقف التطلعات في المباريات المقبلة.