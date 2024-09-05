حمدان بن محمد يُصدر قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، اليوم، قرارات بتعيين مديرين تنفيذيين في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وشملت القرارات، التي أعلنها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، تعيين عصام عبد الرحيم كاظم مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومحمد عبد الله السعدي مديراً تنفيذياً لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادِلة، وعيسى حارب بن حاضر مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية الاقتصادية، وساهية ساجاد أحمد مديرةً تنفيذية لقطاع السياسات التنظيمية والحوكمة، وساعد محمد العوضي مديراً تنفيذياً لقطاع خدمات الدعم المُؤسّسي، وخالد حسن مباشري مديراً تنفيذياً لقطاع التشريعات والنزاعات، ويوسف أحمد لوتاه مديراً تنفيذياً لقطاع الاستراتيجية والأداء المُؤسّسي.