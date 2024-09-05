الاحتلال يمنع دخول الفرق الطبية التابعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال إلى جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق شارع صلاح الدين، جنوب قطاع غزة.
وقال مراسل الوكالة الرسمية إنه كان من المقرر أن تنطلق اليوم الحملة إلى محافظة خان يونس ومناطق جنوب القطاع، التي توجد فيها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال، إلا أن قوات الاحتلال رفضت التنسيق لدخول طواقم الحملة إلى مناطق جنوب القطاع.
وكانت حملة التطعيم قد أنهت أمس الأربعاء مرحلتها الأولى التي شملت المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وجرى خلالها تطعيم نحو 190 ألف طفل بالجرعة الأولى من اللقاح.
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