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الاحتلال يمنع دخول الفرق الطبية التابعة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال إلى جنوب قطاع غزة

9/5/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، التنسيق لدخول الفرق الطبية التابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق شارع صلاح الدين، جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل الوكالة الرسمية إنه كان من المقرر أن تنطلق اليوم الحملة إلى محافظة خان يونس ومناطق جنوب القطاع، التي توجد فيها نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال، إلا أن قوات الاحتلال رفضت التنسيق لدخول طواقم الحملة إلى مناطق جنوب القطاع.

وكانت حملة التطعيم قد أنهت أمس الأربعاء مرحلتها الأولى التي شملت المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وجرى خلالها تطعيم نحو 190 ألف طفل بالجرعة الأولى من اللقاح.

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