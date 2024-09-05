برهم يبحث مع السفيرة الهندية تعزيز التعاون في مجال التعليم

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحث والتعليم العالي أمجد برهم، في رام الله اليوم الخميس، مع سفيرة جمهورية الهند لدى دولة فلسطين رينو ياداف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجال التعليم، خاصة على صعيد المنح الدراسية المقدمة إلى الطلبة الفلسطينيين.

وأطلع برهم السفيرة على أوضاع قطاع في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة في ظل تواصل عدوان الاحتلال، متطرقاً إلى أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لإغاثة التعليم في غزة، بالرغم من كل التحديات والمعيقات.

وأكد برهم متانة العلاقات بين دولة فلسطين والهند، خاصة في مجال التعليم، مشيداً بدور الهند لتقديمها منحاً دراسية سنوية للطلبة الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت آريا عمق العلاقات بين الهند وفلسطين، مؤكدة استمرار التعاون مع الوزارة ومُواصلة دعم قطاع التعليم الفلسطيني.