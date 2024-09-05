برهم يبحث مع السفيرة الهندية تعزيز التعاون في مجال التعليم

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، في رام الله اليوم الخميس، مع سفيرة جمهورية الهند لدى دولة فلسطين رينو ياداف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجال التعليم، خاصة على صعيد المنح الدراسية المقدمة إلى الطلبة الفلسطينيين.
وأطلع برهم السفيرة على أوضاع قطاع التعليم في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة في ظل تواصل عدوان الاحتلال، متطرقاً إلى أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لإغاثة التعليم في غزة، بالرغم من كل التحديات والمعيقات.
وأكد برهم متانة العلاقات بين دولة فلسطين والهند، خاصة في مجال التعليم، مشيداً بدور الهند لتقديمها منحاً دراسية سنوية للطلبة الفلسطينيين.
من جانبها، أكدت آريا عمق العلاقات بين الهند وفلسطين، مؤكدة استمرار التعاون مع الوزارة ومُواصلة دعم قطاع التعليم الفلسطيني.
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