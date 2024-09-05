Thursday, 05 September 2024 05:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برهم يبحث مع السفيرة الهندية تعزيز التعاون في مجال التعليم

9/5/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، في رام الله اليوم الخميس، مع سفيرة جمهورية الهند لدى دولة فلسطين رينو ياداف، سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجال التعليم، خاصة على صعيد المنح الدراسية المقدمة إلى الطلبة الفلسطينيين.

وأطلع برهم السفيرة على أوضاع قطاع التعليم في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة في ظل تواصل عدوان الاحتلال، متطرقاً إلى أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لإغاثة التعليم في غزة، بالرغم من كل التحديات والمعيقات.

وأكد برهم متانة العلاقات بين دولة فلسطين والهند، خاصة في مجال التعليم، مشيداً بدور الهند لتقديمها منحاً دراسية سنوية للطلبة الفلسطينيين.

من جانبها، أكدت آريا عمق العلاقات بين الهند وفلسطين، مؤكدة استمرار التعاون مع الوزارة ومُواصلة دعم قطاع التعليم الفلسطيني.

MENAFN05092024000205011050ID1108640047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث