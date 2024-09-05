Thursday, 05 September 2024 05:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية الهاشمية

9/5/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من قرية الهاشمية جنوب غرب جنين

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عبد الله الفايد، وعلي سويطات من داخل المنزل الذي كانت حاصره منذ ساعات الصباح وكلاهما من مخيم جنين

وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في قرية الهاشمية، ونشرت قناصة في محيطه وطالبت من فيه بتسليم انفسهم وسط اطلاق الرصاص الحي.


MENAFN05092024000205011050ID1108640046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث