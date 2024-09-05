قوات الاحتلال تعتقل شابين من قرية الهاشمية

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، شابين من قرية الهاشمية جنوب غرب جنين

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عبد الله الفايد، وعلي سويطات من داخل المنزل الذي كانت حاصره منذ ساعات الصباح وكلاهما من مخيم جنين



وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في قرية الهاشمية، ونشرت قناصة في محيطه وطالبت من فيه بتسليم انفسهم وسط اطلاق الرصاص الحي.



