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هجوم مسلح يستهدف القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ

9/5/2024 8:11:28 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) ميونيخ / PNN - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، إن مسلحًا فتح النار على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مشيرة إلى أن الشرطة الألمانية قتلته وفتحت تحقيقًا في الحادثة.

وبحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، فقد "أطلق رجل اليوم الخميس، على القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، مستخدمًا بندقية M16 حيث تقع القنصلية قرب مركز توثيق جرائم الحرب النازية".

وأضافت
القناة "لم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا، في حين تمكنت الشرطة من قتل المهاجم، وبدأت عمليات بحث في عدة مناطق بالمدينة".

وبحسب القناة الإسرائيلية "لا تزال هوية المهاجم مجهولة، وتحقق الشرطة فيما إذا كانت خلفيته يمينية متطرفة، كما يتم التحقيق في احتمال أن يكون مطلق النار لم يتصرف بمفرده، وإذا كان هدفه الإضرار بالقنصلية أو مركز التوثيق".

وأوضحت أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين للهجوم الذي استهدف رياضيين إسرائيليين في ميونيخ، والتي نفذتها منظمة "أيلول الأسود" المرتبطة بحركة فتح، وأسفرت عن مقتل 11 رياضيًا إسرائيليًا بعد احتجازهم كرهائن، العام 1972.

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