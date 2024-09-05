لازاريني: على الإعلام الدولي الضغط على إسرائيل لينقل“بحُرية” معاناة غزة- (تدوينة)

MENAFN - Palestine News ) غزة: دعا المفوض العامّ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين“الأونروا”، فيليب لازاريني، الخميس، الصحافيين ومؤسسات الإعلام الدولية لدعم زملائهم في غزة والضغط على إسرائيل للسماح بدخول طواقم الصحافة إلى القطاع لتنقل المعاناة فيه“بحُرية”.

وقال لازاريني في منشور على منصة إكس:“تغطية الصحافيين الدوليين للصراعات والحروب هو من الثوابت، لكن ليس في غزة”.

وأضاف:“منذ نحو 11 شهرًا، مُنعت طواقم وسائل الإعلام الدولية من حرية دخول غزة ونقل الأزمة الإنسانية وتبعات الحرب”.

وأعرب لازاريني عن إعجابه بالصحافيين الفلسطينيين وتقديره لهم، مبينا أنهم“يواصلون حمل الشعلة رغم استشهاد العديد منهم”، مؤكدا أن الصحافيين الفلسطينيين“بحاجة إلى دعم زملائهم”.

وأوضح أن“دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة أمر ضروري لتنقل بتجرّد الاحتياجات الإنسانية الهائلة والجهود المكثفة التي تبذلها منظمات الإغاثة رغم كل الصعاب”.

كما شدد على أنه“يتعين على المؤسسات الإخبارية الدولية أن تمارس المزيد من الضغوط لدخول غزة وتنقل بحُرية الأحداث الجارية فيها”.

والأربعاء، قال نادي الأسير الفلسطيني (أهلي):“بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحافيين الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة 98 صحافيًا، بينهم 17 على الأقل من غزة ممن تمكّنا التّأكّد من هوياتهم”.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين الفلسطينيين العاملين في غزة إلى 172، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبشكل مستمر تحذر مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الصحافية في قطاع غزة، إلا أن اسرائيل واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.

ومنذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.