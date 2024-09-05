PNN غطت فعالياته بعمان : صندوق تمكين القدس يعلن عن مشاريعه التنموية للعام 2024 بمشاركة الأمير تركي الفيصل

MENAFN - Palestine News ) عمان/PNN/ وصال ابو عليا - خلال احتفالية نظمت في العاصمة الأردنية عمان، أطلق صندوق تمكين القدس حزمة المشاريع التنموية الأولى التي سينفذها في مدينة القدس خلال العام الجاري 2024.

وجاء الإعلان عن هذه المشاريع على هامش اجتماع مجلس أمناء الصندوق الذي استضافته غرفة تجارة الأردن، وتم التوقيع خلاله على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمشروعات التي تم إنجازها بقيمة 18 مليون دولار، يساهم فيها صندوق تمكين القدس بسبعة ملايين دولار، وشملت الاتفاقيات التمكين الاقتصادي في القدس، وكفالة الطلبة الجامعيين، والمساهمة في دعم تراخيص البناء في القدس وبناء بيت للمسنين يكون تابعا للهلال الأحمر في المدينة المقدسة.

وقال الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس أمناء صندوق القدس، إن الاجتماع يعقد في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدوان الاحتلال المتواصل على الضفة الغربية، ومحاولات التهجير.. مجددا الوقوف مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير، وفي دولته فلسطين وعاصمتها القدس.

وأكد الأمير الفيصل أن تصاعد هجمة الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك تستدعي

مضاعفة الجهود لحماية القدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية هناك كما باقي الأراضي والمدن الفلسطينية.

وأوضح أن تأسيس صندوق تمكين القدس تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية يعتبر مرحلة جديدة من العطاء والعمل لأجل القدس، وفرصة لمضاعفة جهود حشد الموارد وبناء الشراكات وتوسعة العمل لما يحمله البنك الإسلامي للتنمية من حضور عالمي وشفافية عالية وحوكمة متينة.

ودعا الأمير الفيصل لتوحيد الجهود حيال مدينة القدس، والمساهمة في دعم صندوق (تمكين القدس) وبناء شراكات تمويلية بين المنظمات والمؤسسات والصناديق الخيرية والتنموية للمساهمة في تمكين المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا، وحماية القدس الشريف، الذي يمثل واجبا دينيا وقوميا ووطنيا وإنسانيا.

من ناحيته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، جدد التأكيد على موقف المملكة الداعمة لفلسطين وشعبها، والتصدي لكل مخططات ومحاولات التهويد والتدمير والتهجير التي تعرضت لها مدينة القدس.

وقال توفيق إن مواقف الأردن تجاه القدس تنطلق من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، مشددا على أن الملك عبدالله الثاني يواصل مسيرة الأجداد والآباء، دفاعا عن القدس وصونا لها ولتكون العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، مشيدا بكل الجهود التي تبذل لحماية مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية.

من جهتها، قالت مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية د. هبة أحمد،

إن حزمة المشاريع التنموية التي تم الإعلان عنها تأتي تتويجا لجهود عامين من العمل والتنسيق والمتابعة لتأسيس صندوق وقفي واستئماني، تحت إدارة صندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التنمية المستدامة في فلسطين بشكل عام ومدينة القدس الشريف بشكل خاص.

وأضافت أحمد أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية هو ذراع البنك الإسلامي للتنمية لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية، والذي تأسس بموجب قرار القمة الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2006، حيث عمل على إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبيرة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية في الدول الأعضاء، والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.

وأشارت أن من بين هذه المبادرات صندوق تمكين القدس، والذي تتم إدارته بموجب أنظمة وأحكام وسياسات البنك الإسلامي للتنمية ووفق أسس الحوكمة والشفافية والمهنية.

وأضافت نسعى من خلال صندوق تمكين القدس إلى المساهمة في تمكين الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين خاصة اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز التنمية المستدامة، داعية إلى ضرورة توفير الدعم للصندوق ليكون قادرا على تحقيق أهدافه.