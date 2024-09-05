فيدان: نتنياهو هو المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN - أكد الخارجية التركي هاكان فيدان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو "المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية في شمال مقدونيا تيمكو موكونسكي، عقب محادثات جرت بينهما في سكوبيه.

ولفت فيدان إلى أن "الوحشية في غزة ما زالت مستمرة، والتوتر امتد إلى الضفة الغربية والاستفزازات التي استهدفت المسجد الأقصى أدت إلى تفاقم الوضع أكثر".

وقال إن "المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هو نفسه".

وأوضح أن نتنياهو "يستمر في نشر الموت والرعب من أجل البقاء في السلطة، ويقوم بتخريب جميع المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار".

وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يواصل تعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار من خلال طرح شروط جديدة باستمرار".

ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوب القطاع، بينما تتمسك "حماس" بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

وأضاف: "حتى الرأي العام الإسرائيلي بدأ يحتج ضد نتنياهو".

وأشار إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف نتنياهو، مؤكدا أن "الصمت على المجازر يعادل التواطؤ في هذه الجريمة".

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق من خلال مفاوضات تتوسط بها مصر وقطر والولايات المتحدة، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب