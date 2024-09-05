فيدان: نتنياهو هو المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN - أكد وزير
الخارجية التركي هاكان فيدان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو "المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية في شمال مقدونيا تيمكو موكونسكي، عقب محادثات جرت بينهما في سكوبيه.
ولفت فيدان إلى أن "الوحشية في غزة ما زالت مستمرة، والتوتر امتد إلى الضفة الغربية والاستفزازات التي استهدفت المسجد الأقصى أدت إلى تفاقم الوضع أكثر".
وقال إن "المسؤول الرئيسي عن الإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة هو نتنياهو نفسه".
وأوضح أن نتنياهو "يستمر في نشر الموت والرعب من أجل البقاء في السلطة، ويقوم بتخريب جميع المبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار".
وشدد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يواصل تعطيل مفاوضات وقف إطلاق النار من خلال طرح شروط جديدة باستمرار".
ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوب القطاع، بينما تتمسك "حماس" بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.
وأضاف: "حتى الرأي العام الإسرائيلي بدأ يحتج ضد نتنياهو".
وأشار إلى ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف نتنياهو، مؤكدا أن "الصمت على المجازر يعادل التواطؤ في هذه الجريمة".
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى في إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق من خلال مفاوضات تتوسط بها مصر وقطر والولايات المتحدة، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب
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