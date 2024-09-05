شركة "AIQ" تعرض حلول (AR360) المتطورة في منتدى "SLB" للتكنولوجيا الرقمية

(MENAFN
Editorial) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 سبتمبر 2024: أعلنت "AIQ"، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تقدم حلولاً تقنية تحويلية مُتخصصة لقطاع الطاقة، ومقرها أبوظبي، عن مشاركتها في منتدى "SLB" الرقمي 2024، في مدينة موناكو خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2024، وهو الحدث العالمي المهم في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، لقطاع النفط، إذ تعد "AIQ" الراعي البلاتيني للمنتدى.
يُعقد المنتدى مرة كل عامين، حيث يجمع ممثلين عن الشركات والمؤسسات الرائدة المسؤولة عن إنتاج نحو 70٪ من الهيدروكربون على مستوى العالم. ويشهد المنتدى هذا العام، والذي تستمر أعماله وجلساته على مدى أربعة أيام، مشاركة أكثر من 1400 من كبار قادة صناعة النفط، إلى جانب خبراء متخصصين وعلماء ومهندسين من نحو 200 شركة ومؤسسة عالمية. وتُعد مشاركة "AIQ" في هذا المنتدى الرقمي المهم دليلاً على مدى تطورها ونموها على المستوى الدولي، وذلك بعد استحواذ شركة "Presight"، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX: Presight)، على حصة الأغلبية في مايو 2024.ومن المقرر أن تستعرض "AIQ" خلال منتدى موناكو حلولها المبتكرة، الخزانات النفطية المتطورة 360، Advanced Reservoir 360))، المعروفة بإسم (AR360)، والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة "SLB"، وتم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.
ويعمل (AR360) المتطور على تحليل الخزانات النفطية، ودعم تطوير حقول النفط، وتحسين كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتقليل استهلاك الطاقة التشغيلية. ومنذ ذلك الحين تم تطبيق (AR360) في الخزانات النفطية، وعبر عمليات الاستكشاف والإنتاج التابعة لشركة أدنوك.
وفي تعليق له على مشاركة "AIQ" في منتدى "SLB" العالمي، قال الدكتور كريس كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة "AIQ": إن "الشراكة والتعاون مع كبار المُبتكرين في مجال التكنولوجيا يشكل حجر الزاوية في نجاحنا وتطورنا، ولذلك من المهم المشاركة في المنتديات الكُبرى، لعرض التقدم والتطور الذي حققناه خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نفذنا أعمال تحويلية ناجحة بالتعاون مع "SLB"، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير الحلول المتقدمة لتحسين خطط تطوير الحقول (FDPs) عبر العديد من الخزانات والحقول النفطية، ونتطلع إلى عرض تلك الإنجازات والتواصل إيجابياً مع الحضور العالمي في موناكو".
من جانبه، قال محمد علي خان، نائب الرئيس الأول للمبيعات وتجارب العملاء في "AIQ": إنها "المشاركة الأولى لشركة "AIQ" في حدث عالمي كبير بقارة أوروبا، حيث يمكن لقاء شركات الطاقة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا لبحث كافة مجالات التعاون المحتملة، إذ نسعى لنقل التكنولوجيا المُتقدمة التي عملنا على تطويرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى العالمية، وذلك في إطار مهمتنا لتعزيز الكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، مع توفير الدعم لأجندات الاستدامة والتحول في مجال الطاقة".
وخلال جلسات المنتدى، يشارك الدكتور كريس كوبر في جلسة نقاشية على مستوى رفيع تحت عنوان "من الاكتشاف إلى التطوير - التنقيب في عصر جديد"، والتي ستناقش كيف يمكن أن تساعد الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي في الحصول سريعاً على نتائج لعمليات استكشاف الموارد خلال ساعات، بعد أن كانت تستغرق في السابق شهوراً طويلة.
بدوره، يقدم نضال بليوني، كبير علماء البيانات في "AIQ"، عرضين تقنيين خلال المنتدى، أحدهما حول حلول الخزانات النفطية القائمة على البيانات وتعزيز القيمة (DRIVE)، وهي الحلول المتقدمة لتحسين خطط تطوير الحقول النفطية (FDPs)، والذي تم تطويرها بالتعاون مع "SLB"، أما العرض الآخر فسيكون حول الخزانات النفطية المتطورة 360، Advanced Reservoir 360))، المعروف بإسم (AR360).
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