سنونو تعلن عن رعايتها لمؤتمر قمة الويب لمدة خمس سنوات

(MENAFN
- Snoonu) الدوحة، قطر - تعلن سنونو، الشركة القطرية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بكل سعادة عن اتفاق شراكة استراتيجية لرعاية مؤتمر قمة الويب لمدة خمس سنوات، والذي يُعد أكبر مؤتمر تكنولوجي عالميًا. وقد تم توقيع هذه الشراكة بشكل رسمي مما يعزز التزام سنونو بقيادة الابتكار التكنولوجي في قطر.
حققت مشاركة سنونو في النسخة السابقة من مؤتمر قمة الويب نجاحًا باهرًا، حيث شاركت بفريق مكون من أكثر من 80 مهندس وخبير في المنتجات ممن قدموا 7 ورش عمل. لم تقتصر هذه المبادرة على عرض حلول سنونو التكنولوجية المتقدمة فحسب، بل أيضًا تعزيز التفاعل مع قادة ومبتكري التكنولوجيا العالميين.
تتوافق هذه الشراكة طويلة الأمد مع مؤتمر قمة الويب بشكل سلس مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تؤكد التزام البلاد بالتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
يكمن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وقدرات قطر في صميم هذه الرؤية، مما يضعها كمركز للابتكار والتحول الرقمي. تعكس الشراكة بين سنونو ومؤتمر قمة الويب هذا الهدف، مما يؤدي إلى تعزيز بيئة تبادل وتطوير التكنولوجيا في قطر.
أعرب حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لسنونو عن حماسه بشأن الشراكة: "نحن متحمسون لمواصلة رحلتنا مع قمة الويب طيلة الخمس سنوات القادمة. هذه الشراكة ليست مجرد استثمار في مستقبل سنونو فحسب، بل كذلك التزام بنظام التكنولوجيا في قطر. كما نتطلع للمساهمة والاستفادة من النقاشات والابتكارات الحيوية التي تقدمها قمة الويب للمنطقة".
تؤكد المبادرات الاستراتيجية لدولة قطر ضمن رؤية 2030 على التحول الرقمي كهدف أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة حياة المواطنين. لقد حققت الدولة خطوات كبيرة في توسيع الوصول إلى الإنترنت واسع النطاق، وتفعيل شبكة 5G وتعزيز استخدام الانترنت بين سكانها.
كما تستعد سنونو أيضًا للظهور بشكل بارز في مؤتمر قمة الويب في لشبونة من 11 إلى 14 نوفمبر من العام الجاري.
"نحن متحمسون للترحيب بسنونو كشريك طويل الأمد لمؤتمر قمة الويب في قطر. تعكس هذه الشراكة التزام كل من قمة الويب وسنونو بتطوير نظام التكنولوجيا في قطر والمنطقة المحيطة. في عام 2024، استقطبت قمة الويب في قطر أكثر من 15,000 مستثمر ورائد أعمال من أكثر من 118 دولة في أول حدث لنا في الشرق الأوسط. في العام المقبل، نتوقع انضمام الآلاف من الحضور الآخرين لنتعاون في بناء شركات ستدفع أعمالهم إلى الأمام" قال آدم كونون، مدير البلاد في مؤتمر قمة الويب في قطر.
تؤكد هذه المشاركة على أهمية تفاعل الشركات القطرية على المنصات الدولية لتعزيز الاعتراف العالمي والشراكات. يُعرف مؤتمر قمة الويب في لشبونة بجذب الشخصيات المؤثرة من عالم التكنولوجيا مما يوفر شبكة مهمة للشركات مثل سنونو لعرض ابتكاراتها والتوافق مع الاتجاهات العالمية في مجال التكنولوجيا.
بالإضافة إلى مشاركاتها الدولية، ستكون سنونو أيضًا لاعبًا أساسيًا في مؤتمر قمة الويب في قطر في فبراير 2025. يعد هذا الحدث جزءًا من استراتيجية أوسع لدمج مشهد التكنولوجيا المتنامي في الشرق الأوسط مع الأسواق العالمية. يهدف مؤتمر قمة الويب في قطر إلى جذب المؤسسين والمستثمرين وعشاق التكنولوجيا، مما يوفر مرحلة جديدة من الظهور للشركات الناشئة المحلية والشركات القائمة على حد سواء.
من خلال المشاركة في كلٍ من لشبونة والدوحة، تسعى سنونو ليس فقط لتعزيز مصالحها التجارية فحسب، ولكن أيضًا للمساهمة في تحقيق أهداف قطر الأوسع في تنويع الاقتصاد والتقدم التكنولوجي.
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