(MENAFN
- THC) أمريكان إكسبريس السعودية ترعى جوائز تايم آوت الرياض للمطاعم 2024
الرياض، 04 سبتمر 2024: أعلنت أمريكان إكسبريس السعودية عن دعمها -كراعٍ رئيسي- للدورة الثالثة من جوائز تايم آوت الرياض للمطاعم 2024، وذلك في إطار التزامها بتعزيز قطاع الضيافة والمطاعم على مستوى المملكة.
وتقدّم تايم آوت؛ العلامة التجارية الإعلامية المعروفة، سلسلة جوائز المطاعم الأكثر نجاحاً في المنطقة، والتي بدأت بجوائز تايم آوت دبي للمطاعم في العام 2005 وتوسعت لتشمل الرياض في العام 2022، وهي تأتي تتويجًا لعامٍ كاملٍ من التقييمات المجهولة للمطاعم في المدينة؛ والتي تتضمن مختلف الأطباق والتجارب والأسعار.
تعليقاً على الحدث، أفاد الرئيس التنفيذي لأمريكان إكسبريس السعودية فهد بن مبارك القثامي: "فخورون بدعمنا لهذا الحدث البارز الذي يحتفي بقطاع المطاعم، ويهدف لإبراز وتطوير صناعة الضيافة في المملكة، فضلاً عن مساعينا الهادفة لرعاية ودعم المواهب المحلية، والنهوض بقطاع المطاعم والمقاهي الفاخرة في الرياض، وإبراز المدينة بوصفها كوجهة لتجارب الطهي الاستثنائية. ونتطلع قدماً لنسخةٍ أخرى مشوقةٍ من هذه الجائزة المتميزة".
ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز تايم آوت الرياض للمطاعم هذا العام في الحادي عشر من سبتمبر بفندق فوكو في العاصمة، حيث سيشارك 250 مطعم تتنافس ضمن 24 فئة. وستُمنح الجوائز لأفضل تجارب تناول الطعام التي تشمل مجموعة من الأطباق الإقليمية؛ من الأوروبية والهندية وصولًا إلى اليابانية والسعودية. وتتضمن الفئات المختارة للتكريم أصنافًا مثل وجبات الإفطار والإفطار المتأخر، والآيس كريم والجيلاتو، والمشويات، والقهوة، والتي ستبرز النمو والابتكار في فن الطهي بالرياض، ما يعزز مكانتها كمركزٍ رئيسيٍ للمطاعم والمقاهي الفاخرة. كذلك، ستتنافس المطاعم المشاركة على الجائزة الكبرى ولقب "أفضل مطعم" الذي يرتقي بمكانة المدينة لدى رواد المطاعم داخل المملكة وخارجها.
يذكر، أن مقيّمي المطاعم في تايم آوت الرياض اختاروا هذا العام أكثر من 250 مطعمٍ للمنافسة على جوائزها، وهي المشاركة الأكبر منذ انطلاقها. ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من المعلومات حول جوائز تايم آوت الرياض للمطاعم والاطلاع على قائمة المرشحين الحالية عبر زيارة الموقع الرسمي للجوائز.
- انتهى -
MENAFN05092024006809014635ID1108640001
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.