«كوالكوم» تطور نظارات «الواقع المختلط» تشبه «الشمسية»

قال كريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لـ«كوالكوم»، إن شركته تعمل بالتعاون من «جوجل» و«سامسونج» على تطوير نظارات للواقع المختلط، في نهج مختلف عما تتبعه «أبل» التي طرحت مؤخراً نظارة للواقع الافتراضي.

وأوضح آمون في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، أن النظارات التي يجري تطويرها سوف تكون بمثابة منتجٍ جديد تماماً، وسوف تقدم تجربة جديدة للمستخدم.

وأبرمت «كوالكوم» العام الماضي شراكة مع «جوجل» الأمريكية و«سامسونج» الكورية لتطوير تقنيات الواقع المختلط، والتي تكون عبارة عن نظارات تعرض مزيجاً من الواقع الافتراضي والمعزز، مثل عرض صور رقمية في المجال الطبيعي لرؤية العين، وكأنها تظهر معلقة في الهواء.

وأوضح آمون، أن ما يتطلع إليه من هذه الشراكة هو أن يمتلك كل من لديه جوال ذكي نظارة واقع مختلط تلائمه، مشيراً إلى نظارات «راي بان» الذكية التي طورتها شركة «ميتا»، وهي نظارات شمس بمظهر تقليدي لكنها تتصل بالجوال الذكي لاسلكياً، وتحتوي على كاميرا مدمجة.

وأضاف: «أعتقد أننا بحاجة إلى الوصول إلى النقطة التي لن تختلف فيها النظارات عن ارتداء النظارات العادية أو النظارات الشمسية. وبعد ذلك، يمكننا الحصول على مقياس».

وتابع أن نظام تشغيل النظارات المرتقبة سوف يكون مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وأن تشغيل التقنية سوف يعتمد على الأنظمة السحابية، ومعالج النظارة، والجوال الذكي في إطار متكامل يوفر تجربة جديدة للمستخدم في نهاية المطاف.

وتختلف النظارات الذكية التي تطورها «كوالكوم» عن نظارات الواقع الافتراضي من «أبل»، والتي تغطي جزءاً كبيراً من الرأس عند ارتدائها، ويتم التحكم بها عن طريق حركة اليد.

الشكاوى الشائعة بشأن أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز حتى الآن أنها عبارة عن سماعات كبيرة الحجم، هي أنها غير مريحة وفي بعض الأحيان تكون غير مريحة للارتداء. يمكن لمجموعة من النظارات الذكية حل هذه المشكلة، مما يجلب جهازاً أنيقاً إلى سوق الواقع المختلط.