لندن تشهد «نزوحاً جماعياً» لأصحاب العقارات بسبب «زيادة الضريبة»

يبيع أصحاب العقارات في لندن عقاراتهم المخصصة للإيجار بمعدلات قياسية في ظل الزيادات الضريبية المتوقعة من حكومة حزب العمال في المملكة المتحدة، والتي تضيف المزيد من الضغوط على قطاع الاستثمار المربح في السابق.

أظهرت بيانات نشرتها بوابة العقارات Rightmove أن ما يقرب من ثلث (29%) المنازل المعروضة للبيع حالياً في العاصمة كانت مستأجرة سابقاً.

وتعكس هذه الزيادة ارتفاعاً أوسع في مبيعات العقارات الإيجارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث كانت 18% من جميع القوائم الوطنية مستأجرة سابقاً، وفقاً لـ Rightmove.

وقالت شركة «رايت موف» إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأرقام تشير إلى «نزوح جماعي» من جانب أصحاب العقارات، بل تشير إلى تراجع تدريجي في جاذبية قطاع الشراء للإيجار. وقالت شركة «رايت موف» إن متوسط ​​السنوات الخمس السابقة لقوائم الإيجار السابقة المعروضة للبيع بلغ 14%، في حين بلغت نسبة العقارات المؤجرة سابقاً في السوق في عام 2010 نحو 8%.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن تصبح الزيادات الضريبية في بيان الخريف القادم لوزيرة المالية راشيل ريف في 30 أكتوبر - بما في ذلك الزيادة المحتملة في ضريبة مكاسب رأس المال (CGT) - «محركاً محتملاً» لزيادة المبيعات.

حذر رئيس الوزراء كير ستارمر بالفعل من أن ميزانية أكتوبر ستكون «مؤلمة» بعد أن قالت الحكومة إنها اكتشفت ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة، عندما تولت منصبها في يوليو.

رفضت ريفز أن يتم الضغط عليها بشأن محتويات خطة الإنفاق الخاصة بها، وقالت لشبكة سي إن بي سي في يوليو إن مثل هذه الأمور «تتناسب مع الميزانية».

وقد تصاعدت التكهنات حول زيادات الضرائب، بما في ذلك معادلة ضريبة مكاسب رأس المال، والتي من شأنها أن تجعلها متماشية مع المعدلات المتدرجة التي يتم بها فرض ضريبة الدخل. في الوقت الحالي، يتعين على ملاك العقارات المؤجرة دفع معدل ثابت - 18% لدافعي الضرائب الأساسيين و28% لدافعي الضرائب الأعلى - على بيع ممتلكاتهم.

وقال مارك فون جروندهير، مدير وكالة العقارات في لندن بنهام وريفز، إن المعادلة المحتملة لضريبة مكاسب رأس المال كانت «بالطبع» مصدر قلق للعديد من ملاك العقارات، وأضاف، «إذا كانت حكومة حزب العمال ستمضي قدماً في ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الضريبة التي يدفعها مالك العقار العادي عندما يحين الوقت للخروج من القطاع».

تعرضت سوق الشراء للإيجار في المملكة المتحدة - والتي كانت ذات يوم مجالاً رئيسياً لخلق الثروة - لضغوط على مدى السنوات الأخيرة، نظراً لإلغاء العديد من الحوافز، بما في ذلك الإعفاء الضريبي لمستثمري العقارات. كما أدت أزمة تكلفة المعيشة الأخيرة وارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل القدرة على تحمل التكاليف لأصحاب العقارات، مع انكماش عدد الموافقات الجديدة على الرهن العقاري للشراء للإيجار في عام 2023 لأول مرة منذ تقديمها قبل ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتشير التقديرات إلى أن مخزون العقارات الاستثمارية والمنازل الثانية انخفض الآن بنسبة 8.7% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وفقاً لسافيلز.

يأتي ذلك في ظل تباطؤ أوسع نطاقاً في سوق العقارات الذي يشهد الآن بعض الراحة. أدى تخفيف تكاليف الاقتراض في أعقاب خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا في أغسطس إلى ازدهار نشاط مشتري المنازل.

وفقاً لـ Rightmove، ارتفع العدد الإجمالي للعقارات الجديدة في السوق حالياً بنسبة 14% مقارنة بعام 2023.