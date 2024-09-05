stcتختتم رعايتها لبرنامج "TechNext"

(MENAFN
- Morimak)
الكويت، 04 سبتمبر 2024:
اختتمت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، رعايتها لبرنامج "TechNext"، والذي استضافه مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي.
وتهدف المبادرة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع كلية الكويت التقنية (KTECH) وتحت مظلة مبادرة "upgrade" التعليمية لشركة الاتصالات الكويتية، إلى تعزيز رأس المال البشري وتنمية المهارات التكنولوجية بين الجيل الجديد والبناء على برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات (CSR) الشامل لشركة الاتصالات الكويتية والذي يركز على تمكين جيل الشباب.
تم تصميم برنامج "TechNext" لتثقيف وتمكين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا من خلال تشجيعهم على توجيه طاقتهم وإبداعهم نحو الابتكار. وانطلق البرنامج رسميًا يوم الأحد 18 أغسطس 2024 واستمر لمدة أسبوعين حتى 29 أغسطس 2024. يعكس البرنامج التزامًا بدعم وتطوير مهارات الشباب وتوجيههم لاستخدام التكنولوجيا بطرق تعود بالنفع على المجتمع. تتماشى هذه المبادرة مع رؤية الكويت التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة الأساسية.
خلال البرنامج، شارك المشاركون في سلسلة من ورش العمل التي تغطي مجالات رئيسية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. أقيمت الورش التدريبية تحت إشراف مدربين معتمدين ومتخصصين من جوجل وKTECH وstc، حيث قدموا للمشاركين خبرة عملية وفرصة لتطوير مهارات قيمة في هذه المجالات. وشارك في البرنامج ما مجموعه 40 طالبًا من مختلف الجامعات والمدارس الثانوية في الكويت.
وكانت ورشة عمل الأمن السيبراني التي قدمها عمر الصانع، مدير الأمن السيبراني في stc، من أبرز فعاليات البرنامج. وقد قدمت الجلسة للمشاركين المعرفة الأساسية والرؤى في مجال الأمن السيبراني المتزايد الأهمية. ونظرًا لمستوى الاهتمام العالي الذي توليه stc لحماية بيانات العملاء، فقد شارك الصانع معلومات قيمة حول بعض البروتوكولات التي اتخذتها stc لمنع التهديدات السيبرانية، وكذلك تلك التي يجب على العملاء تطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، شارك الصانع في لجنة التحكيم التي اختارت أفضل 5 مشاريع في البرنامج، والتي تلقت أيضًا هدايا من stc لمفاهيمها المبتكرة.
أقيم الحفل الختامي في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وحضره مريم الكندري وعبدالله النجدي وروان القحطاني - ممثلة عن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ونورا العاصمي - مديرة معهد التدريب في KTECH . بالإضافة إلى تكريم أفضل 5 مشاريع، تم تكريم شركة stc من قبل مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي لدورها في رعاية البرنامج.
وعلقت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc، قائلة: "تؤمن stc بقوة التعليم والابتكار كمحركين رئيسيين سيلعبان دورًا حاسمًا في مستقبل الكويت. تعكس رعايتنا لبرنامج TechNext التزامنا المستمر بتمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات التكنولوجية اللازمة للنجاح في عالم رقمي متزايد.
وأضافت: "من خلال دعم مبادرات مثل هذه، نهدف إلى إلهام الجيل القادم لتسخير إبداعهم وطاقتهم لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة لمجتمعنا. كما نود أن نتقدم بالشكر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي على تكريم شركة الاتصالات الكويتية لدورها في رعاية هذا البرنامج، وكذلك KTECH على تعاونها المستمر طوال هذا البرنامج".
كادر
• شارك في البرنامج ما مجموعه 40 طالبًا من مختلف الجامعات والمدارس الثانوية في الكويت
• عمر الصانع، مدير الأمن السيبراني في stc قدم ورشة عمل عن الأمن السيبراني
• تكريم شركة الاتصالات الكويتية عن دورها في رعاية هذا البرنامج من قبل مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي
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