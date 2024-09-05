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حظر تراخيص النوادي الليلية والبارات داخل تجاري عمان

9/5/2024 7:24:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أصدر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، قرارا يقضي بعدم منح رخص مهن بمهنة "مطعم سياحي فئة "نادي ليلي أو بار أو ملهى أو ديسكو" أو بمهنة "صالة أفراح أو أنشطة صالات الأفراح والمناسبات "، ضمن منطقة التجاري المحلي على الإطلاق.

ويستمر القرار بالنفاذ لحين صدور قرار مجلس أمانة عمان وفقا لأحكام المادة "16/د"من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم "28" لسنة 2018 وتعديلاته .


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