شرطة دبي تضم سيارتي تيسلا الجديدة إلى دورياتها المرورية

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارتي تيسلا الجديدة لأسطول دورياتها المرورية.

ودشن العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، السيارتين، بحضور نائبه العميد عصام إبراهيم العور، ومطيع بينهامو، المدير العام لشركة تيسلا في الإمارات، وأنس مضمون، مدير عمليات المبيعات والصيانة، ومازن الأمين، مدير مبيعات الشركات.

وستتولى السيارتين مهام في تنظيم حركة السير والمرور إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة.

وقال العميد جمعة بن سويدان إن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام وسائل النقل الحديثة والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعمل في الجانب المروري والأمني، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للجمهور.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالتعاون والتنسيق والتعاون المشترك بين شرطة دبي وشركة تيسلا في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص بما يعكس توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين الحكومي والخاص.

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