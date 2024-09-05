«دناتا» تشغّل كامل أسطول مركباتها غير الكهربائية في الإمارات بمزيج وقود الديزل الحيوي

أعلنت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، عن تحقيق إنجاز كبير في رحلتها نحو الاستدامة البيئية، حيث تشغّل الآن كامل أسطول مركباتها غير الكهربائية ومعدات الدعم الأرضي في المطار بمزيج من وقود الديزل الحيوي وذلك في أكبر مركز لعملياتها في دبي.

ومن شأن هذه الخطوة المهمة، التي تم اتخاذها بالشراكة مع مطارات دبي ومجموعة اينوك، أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 3500 طن سنوياً على مدار دورة حياة الوقود الذي يستهلكه أسطول دناتا، وبما يعادل الانبعاثات الناجمة عن قيادة سيارة متوسطة الحجم تعمل بالديزل وتقطع أكثر من 21 مليون كيلومتر.

وجاء تطبيق هذه المبادرة بشكل تدريجي على عمليات المناولة الأرضية والشحن الشاملة التي تنفذها دناتا في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم –"دبي ورلد سنترال"، وتتضمن 2500 مركبة تدعم العمليات الآمنة لأكثر من 220 ألف رحلة سنوياً.

وتستخدم دناتا بالفعل مزيجاً من وقود الديزل الحيوي في أساطيل مركباتها البرية في شركات تابعة للمجموعة، وهي "دناتا لوجيستيكس" و"سيتي سايت سيينغ" و"المغامرات العربية" و"ألفا فلايت سيرفيسيز"، في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الصيف الماضي.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: "تشكل أحدث مبادرتنا لتحويل جميع مركباتنا غير الكهربائية في المطار إلى وقود الديزل الحيوي في دبي، إنجازاً كبيراً في رحلتنا نحو إزالة الكربون، كما تجسّد التزامنا بخفض الانبعاثات، وهو جزء أساسي من استراتيجيتنا البيئية، مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة والسلامة في جميع عملياتنا".

وأضاف: "تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون المشترك مع مطارات دبي ومجموعة اينوك، حيث نتشارك الالتزام بالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا لتقليل بصمتنا البيئية وإحداث تأثير إيجابي على صناعة الطيران".

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "إن تحقيق الاستدامة في قطاع الطيران يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، وبصفتنا الجهة المشغلة للمطار، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة التغيير الإيجابي في هذا المجال. وتعد شراكتنا مع دناتا وإينوك لتقديم وقود الديزل الحيوي مثالاً حياً على أهمية الشراكات في تحقيق تقدم ملموس نحو الاستدامة. وإلى جانب الحلول الشاملة على مستوى القطاع، نسعى في مطارات دبي إلى تحقيق إنجازات سريعة ومؤثرة تسهم في تعزيز الاستدامة على أرض الواقع".

وأضاف قائلاً: "سيعود هذا التحول بالنفع على جميع مشغلي المركبات والمعدات العاملة في المناطق الجوية، حيث سيتم استبدال الديزل التقليدي ببديل أنظف. ونظراً لحجم أسطول دناتا الكبير في كل من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم -دبي ورلد سنترال، فإننا ندرك أهمية هذا المشروع الحيوي في إطار استراتيجيتنا الشاملة للمعدات الأرضية الداعمة المستدامة، ونفخر بمساهمتنا في خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات دناتا، وبالتالي وضع معايير جديدة للاستدامة في قطاع الطيران".

وقدمت مجموعة اينوك شاحنات مخصصة للوقود الحيوي ومحطات وقود لدعم تحول دناتا إلى استخدام الديزل الحيوي في مركز عملياتها في دبي.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا مواصلة تعاوننا المستمر مع دناتا من خلال توفير وقود الديزل الحيوي لأسطول مركباتها ومعدات الدعم الأرضي في المطار، حيث تؤكد هذه الشراكة على التزام مجموعة اينوك بتسريع انتقال دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وبما يتماشى مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، ونتطلع إلى تمكين بدائل الطاقة النظيفة لتنويع مزيج الطاقة بشكل أكبر".

دناتا: مساهم رئيسي في صناعة الطيران في دولة الإمارات

منذ تأسيسها في عام 1959، اضطلعت دناتا بدور محوري في صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل بالمجموعة حالياً أكثر من 23000 موظف وتخدم أكثر من 190 شركة طيران ركاب وشحن في الدولة. وبالإضافة إلى مجموعة خدماتها الجوية، تدير دناتا جميع محطات الوقود في المطارات وخدمات التزود بالوقود المتنقلة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم.

تحسّن كبير في أعمال دناتا العالمية

أعلنت دناتا مؤخراً عن تحسينات كبيرة في مقاييس الأداء البيئي الرئيسية للسنة المالية 2023-2024. ونتيجة لنهجها ومبادراتها، أوضحت دناتا أن عملياتها في المطارات وأعمال السفر والتموين، نجحت في خفض كثافة الكربون في بأكثر من 8% و22% و26% على التوالي، وقد تم التحقق من صحة جميع البيانات من قبل Verifavia، وهي هيئة مستقلة معتمدة للتحقق والتدقيق البيئي.

تقليل الانبعاثات من خلال الاستثمار في البنية التحتية والأسطول والتقنيات

تعمل دناتا على الحد من الانبعاثات عبر أعمالها عبر الاعتماد على مصادر متجددة للطاقة حيثما كانت متاحة، وفي بعض الأسواق، مثل المملكة المتحدة وأيرلندا، تشتري دناتا الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وفي الآونة الأخيرة، قامت دناتا بتركيب الألواح الشمسية في مرافقها في باكستان والفلبين لتقليل استهلاك الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري في العديد من المرافق.

كما تستثمر دناتا بشكل مستمر في تحديث أسطول معداتها الأرضية لتحسين الكفاءة البيئية. وتلتزم استراتيجيتها بالتخلص التدريجي من المحركات التي تعمل بالديزل والتحول إلى المحركات الهجينة أو الكهربائية أو الهيدروجينية حيثما توفر المطارات البنية التحتية اللازمة. ونتيجة لاستثماراتها في السنوات الأخيرة، وصلت نسبة المعدات الكهربائية في أسطول دناتا إلى 65% في هولندا، و44% في إيطاليا، و40% في المملكة المتحدة، و39% في سويسرا.

وتحافظ دناتا على تركيزها على تقليل استهلاك الوقود، وتقوم بمراقبة الاستهلاك عبر أسطولها من معدات الدعم الأرضي باستخدام أنظمة إدارة تتبع المركبات؛ وإجراء تدريبات رسم الخرائط اللوجستية لضمان الحد الأدنى من المسافات المقطوعة؛ وتحسين نوبات العمل وتحديد أماكن مواقف السيارات بشكل يجنب استهلاك الوقود بشكل مفرط.

شهادة أياتا IEnvA

وفي سبتمبر 2023، أصبحت دناتا أول شركة مزودة لخدمات الطيران الشاملة تحصل على شهادة الإدارة البيئية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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