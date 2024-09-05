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الصحة تعلن عن المراكز الصحية العاملة على مدار الساعة خلال عطلة المولد النبوي

9/5/2024 7:21:28 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

أعلنت وزارة الصحة مراكز الرعاية الصحية الأولية المخافرة خلال عطلة المولد النبوي الشريف.

وقالت الوزارة في بيان، إن 4 مراكز في منطقة العاصمة الصحية ستعمل على مدار 24 ساعة، وهي علي الغانم في الصليبيخات، وميرزا الإحقاقي في الدعية، وحمد الصقر التخصصي في العديلية، ومركز جابر الأحمد 2، لافتة إلى أن مركزين صحيين في المنطقة سيعملان من السابعة صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، وهما منيرة العيار بكيفان، ويوسف العبدالهادي باليرموك.

وأكدت وزارة الصحة أن المراكز العاملة على مدار الساعة في منطقة حولي الصحية هي الرميثية التخصصي، وصباح السالم التخصصي، والسالمية الغربي، وسلوى، مشيرة إلى أن مركزي حولي الغربي ومحمود حيدر سيعملان من السابعة صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل.

وأضافت أن مراكز الفردوس الجنوبي والفروانية الغربي والأندلس والرابية ومناحي العصيمي وعبدالله المبارك ستعمل على مدار 24 ساعة في منطقة الفروانية الصحية، موضحة أن مراكز العارضية الجنوبي وجليب الشيوخ الجنوبي وصباح الناصر ستعمل من السابعة صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل.

وأوضحت وزارة الصحة أن 14 مركزا صحيا ستعمل على مدار 24 ساعة في منطقة الأحمدي الصحية، وهي الصباحية الغربي وصباح الأحمد الصحي A، والخيران الصحي "الشاليهات"، والخيران السكني والوفرة السكني وعبدالعزيز الراشد بنيدر، والوفرة الزراعي وعلي صباح السالم والرقة وجابر العلي والفحيحيل والفنطاس وخيران البحري ومركز مدينة صباح الأحمد البحرية.

وذكرت الوزارة أن المراكز التي ستعمل على مدار 24 ساعة في منطقة مبارك الكبير الصحية هي العدان التخصصي والسلام ومبارك الحساوي بحطين، لافتة إلى أن مركزي بيان ومبارك الكبير الغربي سيعملان من السابعة صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل. وأوضحت "الصحة" أن المراكز الصحية العاملة على مدارة الساعة في منطقة الجهراء الصحية هي الجهراء ومركز سعد العبدالله قطعة 2 والقصر والعبدلي والمطلاع N11، مشيرة إلى أن مركز الصليبية الجنوبي سيعمل من السابعة صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل، في حين سيعمل مركز كبد الصحي من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

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