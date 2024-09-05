قوات الاحتلال تقتحم عزبة جلعود جنوب قلقيلية
التاريخ
9/5/2024 7:14:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية عزبة جلعود جنوب قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت جرافة أثناء عملها في أراضي المواطنين بالمنطقة الشرقية بين قريتي "لمدور وعزبة جلعود"، تسمى "قبور العرب"، بحجة العمل في مناطق " ج".
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