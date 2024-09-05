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قوات الاحتلال تقتحم عزبة جلعود جنوب قلقيلية

9/5/2024 7:14:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية عزبة جلعود جنوب قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت جرافة أثناء عملها في أراضي المواطنين بالمنطقة الشرقية بين قريتي "لمدور وعزبة جلعود"، تسمى "قبور العرب"، بحجة العمل في مناطق " ج".

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