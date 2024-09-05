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محلل إسرائيلي: لم يُعثر على أي نفق صالح للاستخدام تحت محور فيلادلفيا

9/5/2024 7:14:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/ PNN - أفاد المحلل العسكري البارز ألون بن دافيد، بأن إسرائيل لم تعثر على أي نفق صالح للاستخدام تحت محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مفندا بذلك رواية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص.
ويصر نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا، ويدعي أنه يتم تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر أنفاق تحت المحور.
وقال بن دافيد، محلل الشؤون العسكرية بالقناة“13” مساء الثلاثاء:“لم يتم العثور على نفق واحد مفتوح في الأراضي المصرية، لم يتم العثور على نفق واحد صالح للاستخدام تحت محور فيلادلفيا”.
وفند المحلل الإسرائيلي، الرواية المتداولة عن أن محور فيلادلفيا“نهر متدفق من تهريب الأسلحة إلى غزة”، واعتبرها“غير صحيحة”.
ونافيا صحة حديث نتنياهو عن أن أسلحة حركة“حماس” تم تهريبها من تحت المحور، أفاد بن دافيد بأن“80 بالمئة من الأسلحة يتم إنتاجها ذاتيا في غزة”.
وادعى نتنياهو في مؤتمر صحافي باللغة الإنكليزية مساء الأربعاء وآخر بالعبرية مساء الثلاثاء، أنه يتم تهريب السلاح إلى غزة من خلال محور فيلادلفيا.
وقال مساء الأربعاء:“بمجرد أن غادرنا جانبنا من محور فيلادلفيا، دخلت الصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار والذخيرة ومعدات تصنيع الأسلحة ومعدات حفر الأنفاق”.
وحمل حديث نتنياهو اتهاما مبطنا للقاهرة، وهو ما انتقدته بشدة مصر ودول أخرى عربية وغير عربية، بينها تركيا.
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي قال الجيش الإسرائيلي إن قواته عثرت على“مسارات تحت أرضية في منطقة محور فيلادلفيا” ودمرتها.
وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى.
وإحدى أبرز نقاط الخلاف الراهنة هي تمسك نتنياهو ببقاء الجيش في محور فيلادلفيا، بينما تصر حماس على انسحابه بشكل كامل من قطاع غزة.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، أن الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من اتفاق لن يمثل مشكلة أمنية لإسرائيل.
كما قال رئيس حزب“معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس، إن المحور“لا يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، ويمكننا الانسحاب منه والعودة إن اقتضت الضرورة”.
وأضاف غانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب، أن“نتنياهو لن يعيد المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) أحياء” من غزة، وهو“منشغل بالبقاء السياسي”.
ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بإبرام اتفاق فورا.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.

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