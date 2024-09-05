استطلاع: 53% من الإسرائيليين مع الانسحاب من محور فيلادلفيا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر لصالح إبرام لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

في حين قال 61% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم لا يثقون في إدارة رئيس الوزراء بنيامين للحرب.

وأجرى الاستطلاع معهد "قنطار" لاستطلاعات الرأي (غير حكومي) لصالح هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ونشرت الأخيرة نتائجه مساء الأربعاء، دون الإشارة إلى حجم العينة التي شملها الاستطلاع.

وقال 53% من الإسرائيليين المستطلعين إنه يجب التخلي عن السيطرة الأمنية على محور فيلادلفيا للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين.

وفي المقابل، فإن 29% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أنه من الضروري إبقاء السيطرة على المحور"رغم الثمن الباهظ لتفجير الصفقة"، في حين قال 18% إنهم لم يكوّنوا رأيا بعدُ بشأن الموضوع.

وقال 32% فقط إنهم يثقون في إدارة نتنياهو للحرب، وقال 7% من عينة الاستطلاع إنهم لا يعرفون.

ووفق نتائج الاستطلاع، عاد حزب معسكر الدولة المعارض بقيادة بيني غانتس، مرة أخرى ليصبح الحزب الأكبر في إسرائيل بزيادة 3 مقاعد عن آخر استطلاع أجري في 22 أغسطس/آب الماضي.

وحال أُجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب غانتس على 23 مقعدا من أصل 120 بالكنيست (البرلمان).

فيما تراجع حزب الليكود بقيادة نتنياهو مقعدين، ليحصل على 22 مقعدا، وحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 14 مقعدا بزيادة مقعد واحد عن آخر استطلاع.

وكذلك حصل حزب "إسرائيل بيتنا" (معارض) بقيادة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان على 14 مقعدا دون تغيير، وحصل حزب الديمقراطيين (اتحاد حزبي العمل وميرتس اليساريين المعارضين) على 8 مقاعد، محافظا على موقعه في الاستطلاع السابق.

وفيما يتعلق بالأحزاب الشريكة لليكود في الائتلاف الحكومي، حصل حزبا "شاس" الديني على 10 مقاعد (دون تغيير عن الاستطلاع السابق)، و"يهدوت هتوراه" الديني على 10 مقاعد بانخفاض مقعد واحد.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد، كما في الاستطلاع السابق، وكذلك حصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على 4 مقاعد دون تغيير.

ولم تتغير النتائج عن الاستطلاع السابق أيضا بالنسبة للحزبين العربيين في الكنيست "الجبهة-الحركة العربية للتغيير" (5 مقاعد) و"القائمة العربية الموحدة" (5 مقاعد).

في حين لم يتجاوز حزب "أمل جديد" برئاسة غدعون ساعر نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست والبالغة 3.25% من إجمالي أصوات الناخبين.

وبذلك، وفق الاستطلاع، يحصل الائتلاف الحالي على 51 مقعدا في حال أُجريت الانتخابات اليوم، أي أنه لن يصل إلى 61 مقعدا اللازمة لتشكيل الحكومة.

وتراجعت نسبة تأييد الإسرائيليين لنتنياهو لشغل منصب رئاسة الوزراء إلى 30%، مقارنة بـ36% في الاستطلاع السابق، في حين تزايدت قوة غانتس إلى 37% مقابل 30% في آخر استطلاع.

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