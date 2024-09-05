عائلتان في الأغوار الشمالية تضطران للرحيل قسرا بسبب اعتداءات المستعمرين

MENAFN - Palestine News ) الأغوار / PNN - اضطرت عائلتان، من منطقة وادي الفاو في الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، إلى الرحيل قسراً، إثر تصاعد اعتداءات المستعمرين بحقهما في الآونة الأخيرة.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن عائلتي الشقيقين محمود ووليد خالد كعابنة اضطرتا إلى الرحيل قسرا عن منطقة وادي الفاو، وذلك بعد تصاعد إرهاب المستعمرين في المنطقة.

وأوضح أن العائلتين تعانيان منذ فترة من هجمات المستعمرين على مساكنهما وترهيبهما وتخويفهما.

وكان مستعمرون بحماية قوات الاحتلال قد هاجموا، أمس الأربعاء، مساكن العائلتين واعتدوا عليهما وعلى متضامنين أجانب في المنطقة، كما أصيب أفراد العائلتين وبينهم نساء وأطفال جراء الاعتداء عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية الغربية اعتداءات يومية ومتصاعدة من قوات الاحتلال والمستعمرين، إذ تتمثل هذه الاعتداءات في مداهمة مساكن المواطنين والاعتداء عليهم وترهيبهم، بالإضافة إلى ملاحقة الرعاة ومنعهم من دخول المراعي وسرقة مواشيهم وممتلكاتهم.

وشهدت الفترة الأخيرة رحيل العديد من العائلات من أماكن سكنها في الأغوار تحت تهديد المستعمرين وعنفهم، وبحماية قوات الاحتلال، وخاصة في مناطق الأغوار والسفوح الشرقية للضفة الغربية، ومن آخر هذه العمليات رحيل سكان تجمع أم الجمال في الأغوار الشمالية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن اعتداءات المستعمرين المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على التجمعات البدوية أدت حتى هذه اللحظة إلى تهجير أكثر من 28 تجمعاً بدوياً قسراً تتضمن 311 عائلة من أماكن سكنها إلى أماكن أخرى، وكان آخرها تجمع وادي الفاو في الأغوار الشمالية.



