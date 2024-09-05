إنجاز طبي جديد في دبي.. 11 عملية جراحية ناجحة للجنف في ثلاثة أيام

مركز التميز لعلاج الجنف في آدم فيتال بدبي يواصل تحقيق إنجازات استثنائية في مجال جراحات العمود الفقري المعقدة، على يد البروفيسور د. هاني عبد الجواد، خبير جراحات تشوهات العمود الفقري للأطفال والكبار ورئيس المركز.

وفي خطوة نوعية، نجح البروفيسور هاني عبد الجواد في إجراء 11 عملية جراحية متقدمة ومعقدة لتشوهات العمود الفقري خلال ثلاثة أيام فقط، وشملت الجراحات 10 حالات اعوجاج بالإضافة إلى حالة اعوجاج مع وجود جراحة سابقة وهي تعد من الحالات الصعبة نظراً لوجود تدخل جراحي من قبل.

وأكد البروفيسور د. هاني أن الجراحات شملت مرضى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا من مختلف الجنسيات. ومن بين هذه الحالات، برزت حالة الطفلة دلال مهند، البالغة من العمر 13 عامًا، والتي عانت من ضعف عام وأثارت حالتها قلق أهلها بعد أن أُبلغوا بأن العملية قد تستغرق أكثر من 10 ساعات وتتطلب ثلاثة أيام في العناية المركزة، وأن جسدها ضعيف ومن الممكن عدم تحمل هذه الجراحة، مما وضعهم أمام تحدي اتخاذ قرار صعب. لكن بفضل الله، تم إنجاز العملية في خلال ساعة وعشرين دقيقة، استطاعت المريضة المشي بعدها بساعات قليلة.

واختتم البروفيسور د. هاني قائلاً: إن هذا يعد إنجازاً غير مسبوق في دبي، وهذه النجاحات تعزز من مكانة مستشفى آدم فيتال كوجهة عالمية مفضلة لعلاج جراحة تشوهات العمود الفقري.

وقال محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال: "سوف يصبح مركز التميز لعلاج الجنف في مستشفى آدم فيتال في مكانة رائدة عالميًا في مجال علاج حالات تشوه العمود الفقري المعقدة. سواء كان المريض طفلاً أم بالغاً، يبدأ مرضانا في احتساب أعمارهم من اللحظة التي يخضعون فيها بنجاح لعمليات جراحية تغير حياتهم. "نحن فخورون ليس فقط بنجاحنا في إجراء العمليات الجراحية للحالات شديدة التعقيد، ولكن أيضًا بقدرتنا على تنفيذها بأمان وفي أوقات قياسية.