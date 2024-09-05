أجواء متوترة بين «ناسا» و«بوينغ» بشأن عودة رائدي الفضاء العالقين

أقرَّت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بأن أجواء متوترة سادت الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولين في شركة «بوينغ»، التي تمحورت حول كيفية إعادة رائدي فضاء عالقين في محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب أعطال في كبسولة «ستارلاينر» التابعة لشركة الطيران الأمريكية التي نقلتهما في يونيو.

ونفت «ناسا»، أمس، من جهة ثانية، التقارير الصحافية التي أفادت بأن اللقاءات شهدت صراخاً.

وكانت «ناسا» قد أعلنت، في نهاية أغسطس، أن شركة «سبايس إكس» المنافسة لـ«بوينغ» باتت المسؤولة عن إعادة بوتش ويلمور وسوني وليامز إلى الأرض.

وأفضت المشكلات المتتالية التي واجهتها «ستارلاينر» إلى هذا القرار الصعب بعدم استخدام المركبة في مهمة العودة إلى الأرض.

وكان من المفترض أن يُمضي رائدا الفضاء ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، لكنّهما مضطران إلى البقاء فيها ثمانية أشهر أقلّه أي حتى فبراير 2025 كي يعودا ضمن مهمة «كرو-9» لـ«سبايس إكس».

وسبق لـ«بوينغ» أن أكدت علناً خلال مناسبات عدة أنّها مقتنعة بأنّ مركبتها آمنة.

وأثار غياب مسؤولين من المجموعة عن المؤتمرات الصحافية الأخيرة لناسا تكهنات بشأن وجود خلافات مع وكالة الفضاء الأمريكية.

ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن مصادر مطلعة على الموضوع أنّ اللقاءات الأخيرة بين كبار المسؤولين من الطرفين كانت تنتهي بمشاجرات مصحوبة بصراخ.

وأكد رئيس برنامج رحلات الفضاء التجارية التابعة لناسا ستيف ستيتش أن الاجتماعات تضمنت «مناقشات فنية متوترة»، لكنّها لم تكن عاصفة.

وقال: «يتخلل كل اجتماع يتضّمن اتخاذ قرارات مماثلة بهذه الأهمية، شكل من أشكال التوتر».

وعلى الرغم من تأكيدات «بوينغ» بشأن توقعاتها، لم يكن فريق ناسا «مرتاحاً» لإعادة الرائدين عبر ستارلاينر، «بسبب الشكوك المحيطة بالمركبة».

ومن المفترض أن تنفصل «ستارلاينر» عن محطة الفضاء الدولية الجمعة قرابة الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش، قبل أن تبدأ بالهبوط وهي فارغة لتصل إلى غرب الولايات المتحدة صباح السبت.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية طلبت من «بوينغ» قبل عشر سنوات تصنيع مركبة فضائية جديدة، تزامناً مع طلبها تصنيع مركبة أخرى من شركة «سبايس إكس».

وقد شددت ناسا مذاك مراراً على هدفها المتمثل في حيازة مركبتين لنقل رواد الفضاء، حتى لا تجد نفسها عاجزة في حالة فشل إحداهما.

وقد تفوّقت الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى حد كبير على «بوينغ»، وتتولى وحدها مهمات نقل رواد الفضاء منذ أربع سنوات.