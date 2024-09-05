للمرة الرابعة.. غضب بالمغرب لاستخدام نتنياهو خريطة بدون الصحراء

MENAFN - Palestine News ) الرباط/PNN- أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين للمرة الرابعة غضبا في المغرب؛ إثر استخدامه خريطة تُظهر المملكة بدون إقليم الصحراء المتنازع عليه والذي اعترفت تل أبيب بسيادة الرباط عليه.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‪‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم‪‪.

والأربعاء، عقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا لوسائل الإعلام الدولية، في محاولة لتبرير تمسكه باستمرار احتلال الجيش الإسرائيلي محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

وعرض نتنياهو في المؤتمر فيديو يُظهر خريطة للعالم العربي تضم المغرب بدون إقليم الصحراء، في الواقعة الرابعة من نوعها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وعبَّر مغاربة، في مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم ورفضهم لما فعله نتنياهو، والذي يرى مراقبون أنه يبدو متعمدا لإرسال رسائل ما إلى الرباط.

​​​​​​​الخطأ نفسه

وقال الحقوقي المغربي محمد المريخي، عبر "فيسبوك": "نتنياهو يكرر نفس الخطأ وينشر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه تحت مسمى "الصحراء الغربية".

وأضاف المرابط أن "المغاربة يعبرون عن إدانتهم لاستعماله لتسمية الصحراء الغربية على أراضي الصحراء المغربية".

وبطريقة ساخرة، انتقد الإعلامي المغربي عبد الصمد بنعباد، عبر "فيسبوك"، ما تضمنه الفيديو الذي استعان به نتنياهو.

وقال بنعباد: "ثم ستخرج الصحافة الإسرائيلية المقيمة في المغرب (يقصد صحفيين يبررون الخطوة)، لتوضح أنه وقع خطأ - للمرة الرابعة- في خريطة المغرب".

أما المواطن المغربي هشام الحيان فقال، عبر "فيسبوك"، إن "معيار العلاقات الثنائية لدى الدولة هي الاعتراف بالوحدة الترابية للبلاد".

وتابع: "نرى نتنياهو في خرجة متلفزة ويظهر خرائط بعض الدول منها المغرب التي تم بتر خريطتها السياسية، بل وأكثر من هذا تم وضع الاسم الوهم".

تطاول سافر

وواصفا ما حدث بأنه "تطاول سافر على سيادة المغرب"، قال محمد بوصير، عبر منصة "إكس": "للمرة الرابعة نتنياهو يبتر خريطة المغرب".

فيما قال تامر المغربي، عبر "إكس": "في المؤتمر ظهرت خريطة للدول العربية، ولكن تم عرض الصحراء الغربية بشكل منفصل عن المغرب".

وأردف: "إسرائيل ليس لها حليف عربي حقيقي ولا تلتزم بالعهود أو تبادل المصالح".

ومتفقة مع المغربي، قالت زهراء ألما، عبر "إكس"، إن "نتنياهو لا يحترم حلفاءه".

ورأت أن هذا يظهر من خلال "عدم احترام المغرب وإظهار خريطة بترت فيها الصحراء".

وحتى الساعة 09:00 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من رسمي من الرباط ولا تل أبيب بشأن ما حدث.

علاقات ثنائية

وفي مايو/ أيار الماضي، اعتذر مكتب نتنياهو عن استخدام خريطة مماثلة، وقال إن "إسرائيل بقيادة نتنياهو اعترفت رسميا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في 2023".

وبرر الخطأ بأن الخريطة التي استعملها نتنياهو "خريطة قديمة قُدمت إلى رئيس الوزراء لحظات قبل بدء مقابلته مع قناة فرنسية".

وشدد مكتب نتنياهو على أن "سياسة إسرائيل غير قابلة للتأويل ولم تتغير، وإسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".

وسبق أن ظهرت خريطة المغرب بدون إقليم الصحراء في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين استقبل نتنياهو في مكتبه نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني، كما وقع الأمر نفسه في ديسمبر/ كانون 2020.

وفي يوليو/ تموز 2023، أعلنت الرباط أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، حسب رسالة تلقاها الملك محمد السادس من نتنياهو.

واستأنف المغرب وإسرائيل، في ديسمبر/ كانون الأول 2020، علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية.

وأعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المغرب عن رفضها لهذه الخطوة، التي أعقبتها زيارات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، لكنها توقفت منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، وسط دمار واسع ومجاعة قاتلة.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد مدن مغربية، بينها العاصمة الرباط، احتجاجات شعبية تندد بالحرب على غزة وتدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ومحاكمة قادتها وبينهم نتنياهو؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة