طوباس: تشييع 4 شهداء في مخيم الفارعة ومدينة طوباس

MENAFN - Palestine News ) طوباس/PNN- شيع أهالي محافظة طوباس، اليوم الخميس، أربعة شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم الفارعة ومدينة طوباس، فيما تم شهيدي جنين إلى بلدة قباطية.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة أحمد فواز أبو دواس، وقصي مجدي عبد الرازق، ومحمد عوض العايدي، وماجد فداء أبو زينة من طوباس التركي الحكومي، وتمت مواراتهم الثرى في طوباس ومخيم الفارعة.

كما تم نقل جثماني الشهيدين محمد نظمي أبو زاغة ومحمد زكريا الزبيدي إلى مركز طبي في بلدة قباطية جنوب جنين بانتظار تشييعهما حين انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين.

وحمل المشيعون الشهداء في مسيرة جماهيرية، منددين بجرائم الاحتلال بحق شعبنا بالضفة الغربية وقطاع غزة.

واستُشهد الطفل ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال بعدة رصاصات خلال اقتحامها مخيم الفارعة، ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وسحبته بوساطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.

وبالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، قصفت مسيرة للاحتلال مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن استشهاد خمسة شبان وهم: أحمد فواز أبو دواس، وقصي مجدي عبد الرازق من طوباس، ومحمد عوض العايدي من مخيم الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة، ومحمد زكريا الزبيدي من جنين.