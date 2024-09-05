طوباس: تشييع 4 شهداء في مخيم الفارعة ومدينة طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس/PNN- شيع أهالي محافظة طوباس، اليوم الخميس، أربعة شهداء ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم الفارعة ومدينة طوباس، فيما تم نقل
شهيدي جنين إلى بلدة قباطية.
وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة أحمد فواز أبو دواس، وقصي مجدي عبد الرازق، ومحمد عوض العايدي، وماجد فداء أبو زينة من مستشفى طوباس التركي الحكومي، وتمت مواراتهم الثرى في طوباس ومخيم الفارعة.
كما تم نقل جثماني الشهيدين محمد نظمي أبو زاغة ومحمد زكريا الزبيدي إلى مركز طبي في بلدة قباطية جنوب جنين بانتظار تشييعهما حين انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين.
وحمل المشيعون الشهداء في مسيرة جماهيرية، منددين بجرائم الاحتلال بحق شعبنا بالضفة الغربية وقطاع غزة.
واستُشهد الطفل ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال بعدة رصاصات خلال اقتحامها مخيم الفارعة، ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وسحبته بوساطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.
وبالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، قصفت مسيرة للاحتلال مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن استشهاد خمسة شبان وهم: أحمد فواز أبو دواس، وقصي مجدي عبد الرازق من طوباس، ومحمد عوض العايدي من مخيم الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة، ومحمد زكريا الزبيدي من جنين.
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