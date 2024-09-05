شهيد وإصابة في قصف الاحتلال على جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- استُشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجروح، اليوم الخميس، في الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفرا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر صباح اليوم، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.

كما أغار الاحتلال على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، فيما شهدت عدة مناطق تحليقا مكثفا للطائرات الحربية.