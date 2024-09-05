شهيد وإصابة في قصف الاحتلال على جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- استُشهد مواطن لبناني وأصيب آخر بجروح، اليوم الخميس، في قصف
الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفرا جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر صباح اليوم، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح.
كما أغار طيران الاحتلال على أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، فيما شهدت عدة مناطق تحليقا مكثفا للطائرات الحربية.
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