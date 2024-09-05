إصابتان بالرصاص الحي في كفر قود غرب جنين

إصابتان بالرصاص الحي في كفر قود غرب جنين
التاريخ
9/5/2024 6:09:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN: أصيب مواطنان، اليوم الخميس، بالرصاص الحي، في قرية كفر قود غرب جنين.
وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت إصابة لشاب، وأخرى لمواطن (65 عاما) بالرصاص الحي بمنطقة الفخد إلى المستشفى.
وأوضح أن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر منزلا في القرية.
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