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إصابتان بالرصاص الحي في كفر قود غرب جنين

9/5/2024 6:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN: أصيب مواطنان، اليوم الخميس، بالرصاص الحي، في قرية كفر قود غرب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت إصابة لشاب، وأخرى لمواطن (65 عاما) بالرصاص الحي بمنطقة الفخد إلى المستشفى.

وأوضح أن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر منزلا في القرية.

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